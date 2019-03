Dartel als een vlinder steek als een bij

ik wilde dit gedicht strijdbaar beginnen vanuit mijn linkse bubblicious bubbel

de meute ontkenners angsthazen en jaknikkers een beetje jennen

en de bevlogen spijbelaars verder opjutten met

jullie zouden niet thuis moeten blijven zitten terwijl wij marcheren

jullie zouden niet braaf petities moeten delen en algoritmes voeden

jullie zouden niet dat mobieltje moeten oppakken om toe te kijken

hoe anderen op twitter of instagram zich inzetten voor jullie toekomst

over zes jaar vreet het hele internet een vijfde van alle stroom

de rest gaat op aan diepvriezers waar meelwormen en zeewier

koud gehouden worden om later door een 3d-printer

als bloedrode steak op je bord te worden gedropt

het komt allemaal goed

ik wilde dit gedicht beginnen met de woorden van een jonge marcheerder

die als salescoach trots leiding geeft aan een team van donateurwervers

hij zegt dat mensen emotionele wezens zijn en dat de neef van freud

dit principe al krachtig heeft ingezet in de jaren twintig

hij maakte roken sexy voor vrouwen en stond aan de wieg van de reclame

van hem leerden we verlangen naar spullen die we niet nodig hebben

bussen vol pakketjes maken nu onze stoepen onveilig

dat is goed tegen de werkloosheid

goed voor de koopkracht

ik wilde dit gedicht strijdbaar beginnen

nadat ik naar gil scott-heron had geluisterd

de rapper die in 1970 riep dat de revolutie niet op tv ging komen

ik kwam niet veel verder dan

de democratie is niet van het scherm maar van de straat

de democratie heeft geen zendtijd nodig op een barkruk bij de wereld draait door

de democratie heeft jouw stem en voeten nodig

bemoei je ermee voorbij het stemhokje

dram onverschrokken voort

want elke politicus heeft een mailadres

en m.rutte@tweedekamer.nl laat je geen plaatjes zien

van patrijs zomertortel wulp of watersnip

hij laat je zijn tanden zien (of zijn vuisten)

als een gorilla dat doet bedoelt hij het niet slecht

wees een oorkruiper dartel als een vlinder

rond je tegenstander steek als een bij

ik wilde dit gedicht afsluiten met het einde der tijden

kun je niet liken op facebook

maar ik wil jullie de advertenties niet ontzeggen

ik wil jullie iets vragen

geef je kinderen een wereld waarin ze kinderen durven te krijgen

geef hun zorgen aandacht

geef hun tijd

Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja

Tsead Bruinja (1974) is begin dit jaar aangesteld als de zevende ‘Dichter des Vaderlands’ , als opvolger van Ester Naomi Perquin. De in Amsterdam woonachtige Fries zal tijdens zijn ambtstermijn van twee jaar bij actuele aanleidingen gedichten schrijven, die NRC dan publiceert. Dit is zijn tweede gedicht in zijn ere-rol als ambassadeur voor de poëzie. Volgens de commissie die Bruinja benoemde, bestaande uit dichters en poëziekenners, is hij „een dichter die in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn, die een inval of anekdote tot gedicht kan verheffen en rauwheid en lyriek afwisselt. Hij beweegt in zijn vaak geëngageerde dichterschap moeiteloos tussen binnenwereld en buitenwijk – en waar het wel moeite kost, levert dat spannende poëzie op.”