Zo vader, zo dochter – maar waarom eigenlijk?

Sommige beroepen komen al generaties lang in een familie voor: een ‘geslacht’ van advocaten, hele gezinnen vol acteurs. Maar waarom zou je als kind, in een tijd dat er zoveel keuzevrijheid is je eigen pad te bewandelen, tóch dezelfde keuze maken als je ouders en grootouders?

Kinderen identificeren zich sterk met hun ouders, zegt neuropsychiater en psychotherapeut Theo Compernolle. „Zij zijn en blijven onze belangrijkste rolmodellen.” Zoals een jongetje van drie precies

loopje heeft of dezelfde woorden gebruikt als zijn vader, zo kijken we ook naar onze ouders als het gaat om beroepskeuze. „Als zij enthousiast vertellen over hun werk, heeft dat nog altijd meer impact dan alle beroepsmogelijkheden die je op het internet tegenkomt.”

Toch kan dat „kijken” naar het werk van je ouders net zo goed de nodige nadelen hebben, weet Compernolle, wiens vader óók arts was. „Aan de ontbijttafel voerde mijn vader telefoontjes met patiënten. Of we zaten als kinderen in het weekend in de auto te verkleumen, terwijl hij bij een patiënt op bezoek was.” Misschien is het wel daarom dat zijn vijf broers en zussen weer een heel ander vak kozen.

Cijfers

Uit de General Social Survey​ (2017), een groot Amerikaans bevolkingsonderzoek van de Universiteit van Chicago, blijkt dat kinderen relatief vaak het beroep van hun ouders kiezen. Mannen met een willekeurig beroep (zoals een slager, lasser of rechter) hebben 2,7 keer zo vaak een vader die ook slager, lasser of rechter is, dan je zou verwachten op basis van toeval. De invloed van vaders op hun zonen is het grootst. Vrouwelijke slagers, lassers of rechters (of welk beroep dan ook) hebben maar 1,8 keer zo vaak een moeder met hetzelfde beroep. Deze cijfers gelden alleen voor de VS, maar geven een goed beeld. In Nederland werd dit fenomeen nooit op grote schaal onderzocht.

Zelf wilde hij aanvankelijk het liefst biologie studeren. „Maar op weg naar de universiteit om me daarvoor in te schrijven, ben ik van gedachten veranderd. Het werd geneeskunde.” Of zijn vaders beroep daarin een directe rol heeft gespeeld, durft Compernolle niet te zeggen. „Het was een soort ‘eureka-moment’: een plotselinge ingeving. Zulke intuïtieve beslissingen neem je nooit bewust.”

De vraag is natuurlijk ook hoe vrij kinderen zich voelen om een andere keuze te maken dan hun voorgangers. Durft een telg uit een juristengeslacht zomaar verpleegkundige te worden?

Compernolle: „Ouders die graag willen dat hun kinderen in hun voetsporen treden, kunnen wel zéggen dat ze hen vrijlaten, maar onbewust toch allerlei non-verbale signalen uitzenden.” Kinderen voelen vervolgens aan dat hun ouders het fantastisch zouden vinden als ze dezelfde kant opgaan en schikken zich, soms ook onbewust, naar de wensen van hun ouders. „Je ziet dat vooral bij familiebedrijven die moeten worden voortgezet, maar het geldt ook voor andere beroepen.”

Compernolle vertelt bijvoorbeeld over een moeder die graag wil dat haar zoon ingenieur wordt, om later in het bedrijf van haar vader te komen werken. „De kans is groot dat wanneer haar zoon vragen heeft over wiskunde en natuurkunde, zij daar méér aandacht aan geeft dan wanneer hij iets vraagt over geschiedenis of taal.”

Compernolle ervoer dat zelf toen hij met mooie cijfers slaagde voor zijn eerste jaar geneeskunde. „Ik belde mijn vader en las de cijferlijst voor. Het bleef stil aan de andere kant van de lijn. ‘Je vader is gevallen’, hoorde ik mijn moeder zeggen. Hoewel hij nooit had laten merken dat hij het belangrijk vond, was hij ineens van blijdschap van zijn stokje gegaan.”

Genetische astrologie

Als kinderen dezelfde talenten hebben als hun ouders of grootouders, wordt ook vaak gezegd dat het in de genen zit. Maar Maarten Larmuseau, als genetisch genealoog verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven , relativeert de invloed van ‘genen’ op onze beroepskeuze. „Zulke keuzes worden hoofdzakelijk bepaald door opvoeding, niet door biologische aanleg .”

Mensen die een eeuwenlange familiegeschiedenis uitpluizen en hun huidige gedrag en emoties daaruit proberen te verklaren, doen volgens Larmuseau zelfs aan „genetische astrologie”. „Een kunstschilder die verwant is aan een vijftiende-eeuwse kunstenaar, meende dat zijn talent in de genen zat. Maar van zijn duizend voorouders was er slechts één kunstenaar geweest – dat is dan gewoon toeval.”

Een beroepskeuze wordt vooral bepaald door wat je in je jeugd hebt meegemaakt, stelt ook Larmuseau. „Mijn vader was wetenschapper en vertelde me vaak over zijn passie. Dat vond ik fantastisch. Zonder mijn vader had ik waarschijnlijk niet voor de wetenschap gekozen.”

Spelen je genen dan geen énkele rol? Larmuseau: „Creativiteit, zoals muzikaliteit, en sportiviteit zijn gedeeltelijk genetisch bepaald. Bij Mathieu van der Poel, die net als zijn vader en grootvader van moederskant een succesvol wielrenner is, zit de sportieve aanleg bijvoorbeeld deels in zijn biologie verstopt.” Maar om arts te worden, hoef je geen bijzonder talent te hebben, zegt Compernolle, hoogstens een goed stel hersens.

Bovendien hangt het ook dan van de omstandigheden af, wat je met een bepaald talent doet. „Als je een inspirerende gymleraar had, wil je misschien professioneel sporter worden. Maar als je oma ballerina was, kies je eerder voor ballet.” En dan kom je toch weer uit op die opvoeding.

Foto David van Dam Lydia Zwart (30) is de vierde generatie uit een muzikale familie. Net als haar vader Boudewijn (57) bespeelt ze op kerktorens het klokkenspel. ‘Omdat mijn vader altijd heel enthousiast vertelde over het bespelen van carillons, wilde ik graag beiaardier worden”, vertelt Lydia Zwart. „Het heeft ook iets magisch: je zit hoog in de toren, ver van de mensen vandaan, maar toch bereik je met je muziek veel mensen op straat.” Van de dertien kinderen van haar overgrootvader, de bekende organist Jan Zwart, werd een aantal organist, muziekjournalist of muziekuitgever. Tien kleinkinderen werden componist, organist, pianist, conservatoriumdocent, musicoloog of dirigent. Verschillende van hún kinderen maken ook muziek, onder wie Lydia. Zij werkt nu als zzp’er op kerktorens in heel Nederland, geeft workshops over de beiaard en, samen met haar vader, duo-concerten. Vader Boudewijn is stadsbeiaardier van onder andere Dordrecht, Nijkerk en Amsterdam en oprichter van een private hogere beroepsopleiding voor beiaardiers. H ij speelt ook orgel en piano. Zíjn vader was organist en dirigent. Hoewel Lydia sinds haar vijftiende klassiek gitaar speelt, koos ze na de middelbare school voor de hbo-opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH). Maar op haar achttiende gooide ze de handdoek in de ring. Mensen helpen was niet wat ze een heel werkend leven wilde doen. Boudewijn: „Je zei: ‘Papa, u zult wel boos zijn, maar ik ga stoppen met mijn opleiding.’ Toen je zei dat je beiaardier wilde worden, dacht ik: dan weet ik nog wel een leraar.” Hij lacht. „Vooraf zei ik tegen je: ‘Als ik zeg dat je niet mooi speelt, betekent dat niet dat ik je niet lief vind.’” Lydia vertelt dat het „echt een eigen keuze” was om de muziek in te gaan. Haar ouders lieten haar en haar broer en zus vrij om te kiezen wat ze wilden. Lydia koos aanvankelijk dus voor de opleiding SPH, haar broer volgde weliswaar een muziekopleiding, maar dat werd later een studie theologie. Een zus werd illustrator. „Ik was me toen ook niet zo bewust van onze familietraditie, het speelde geen rol in ons gezin. Ik wist het wel, maar legde nooit een direct verband met mijn eigen keuze voor de muziek. Pas achteraf besefte ik dat ik daarmee een familietraditie in stand hield. Best mooi.” Boudewijn: „Mijn eigen vader heeft me ook nooit onder druk gezet dezelfde keuze te maken. Sterker nog: als ik orgelles van hem kreeg, viel hij regelmatig in slaap.” Jaren later zou ook Lydia in slaap vallen bij Boudewijns muziek – in haar kinderkamer stond, bij gebrek aan ruimte, zijn orgel. „Het was heel fijn om bij die vertrouwde klanken in slaap te vallen.” Ook ging ze weleens met haar vader mee naar het carillon. „Al die trappetjes van de kerktoren waren heel spannend. Met mijn poppetjes verzon ik op zijn muziek een eigen verhaal.” Of er een vijfde generatie musici aankomt, dat maakt Lydia niet zoveel uit. „Mijn kinderen hoeven niet verplicht een instrument te bespelen.” Desalniettemin vindt ze het „heel mooi” als ze een „muziekbeleving” ziet bij haar kinderen. „Ons zoontje van zes dirigeert bevlogen als er een cd aanstaat. En ons dochtertje van twee zingt dagelijks verzonnen liedjes waarbij ze danst en huppelt. Dát ze genieten van muziek vind ik wel belangrijk – of dat nu in de genen zit of niet.”