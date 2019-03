Zeker 25 doden bij vrachtwagenongeluk Zuid-Mexico

Bij een vrachtwagenongeluk in de Zuid-Mexicaanse deelstaat Chiapas zijn donderdag tenminste 25 mensen om het leven gekomen. Zeker 29 anderen zijn gewond geraakt, melden onder meer CNN Español en het Mexicaanse dagblad El Sol de México. De inzittenden komen allen uit Centraal-Amerikaanse landen, mogelijk gaat het om migranten op doorreis naar de Verenigde Staten.

De vrachtwagen met daarin tientallen inzittenden raakte donderdagavond rond 18.00 uur lokale tijd van de weg en kantelde in een berm. Dat gebeurde in de buurt van de stad Tuxtla Gutierrez, een kleine tweehonderd kilometer van de grens met Guatemala. Mogelijk verloor de chauffeur de macht over het stuur vanwege een technisch mankement.

De autoriteiten in Chiapas zeggen nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de nationaliteit van de slachtoffers. Wel zouden zij allemaal uit Centraal-Amerikaanse landen afkomstig zijn. De vrachtwagen reed zonder nummerborden. Zodra de slachtoffers zijn geïdentificeerd nemen de autoriteiten contact op met de familie van de overledenen.

Veel migranten uit Centraal-Amerika doorkruisen de Zuid-Mexicaanse deelstaat Chiapas, die grenst aan Guatemala, op hun route naar de Verenigde Staten. Vooral voor migranten uit Guatemala, Honduras en El Salvador is het een belangrijk vertrekpunt.