VS vervolgen gevangen Oezbeekse witwaskampioen Karimova

Goelnara Karimova had niet haar beste week. Donderdag maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat het de voormalige presidentsdochter, zangeres en IT-girl vervolgt op verdenking van witwassen. Maar liefst 865 miljoen dollar aan smeergeld zou Karimova hebben ontvangen van internationale telecomaanbieders. Die kochten daarmee toegang tot de Oezbeekse telecommarkt. Het is een van de grootste smeergeldzaken tegen een individu ooit.

De aanklacht tegen Karimova (46) en een zakenpartner werd bekend toen het in het schandaal betrokken Russische telecombedrijf MTS deze week verklaarde een schikking te treffen van 850 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten.

Smeergeld en witwassen

De oudste dochter van de in 2016 overleden oud-president Islam Karimov dook enkele jaren geleden op in een omvangrijk internationaal smeergeld- en witwasschandaal. Naast haar carrière als modeontwerper, zangeres en diplomaat, beheerde ze als dochter van oud-president Islam Karimov (overleden in 2016), de toegang tot de Oezbeekse telecommarkt. Buitenlandse mobiele providers, waaronder het in Nederland gevestigde Vimpelcom, het Zweedse Telia en het Russische MTS betaalden haar smeergeld voor toegang tot de Oezbeekse markt. In 2015 werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie 247,9 miljoen euro aan voor Karimova bestemd smeergeld wilde terughalen.

Geruchten over zelfmoord

Na de dood van haar vader raakte Karimova uit de gratie. Ze werd in 2017 veroordeeld tot 10 jaar cel wegens fraude en witwassen, maar die straf werd vorig jaar omgezet in vijf jaar huisarrest die ze uitzit in het huis van haar dochter Iman. Afgelopen dinsdag werd ze ineens gearresteerd. Wazige beelden van een zich verzettende Karimova werden door haar dochter op Instagram gezet. Ze zou haar huisarrest hebben gebroken en werd daarom overgebracht naar een gevangenis, aldus een verklaring van de Oezbeekse justitie. Het is nog onduidelijk of haar arrestatie en de Amerikaanse aanklacht verband met elkaar houden.

Diezelfde dag meldde een Oezbeekse nieuwssite dat zij zelfmoord zou hebben gepleegd in de cel, omdat zij de „vernederingen” van celgenoten niet zou kunnen verdragen. Maar dat nieuws werd door de Oezbeekse justitie meteen weersproken. „Goelnara Karimova is in goede gezondheid en zit nu haar straf uit. Het zijn de zoveelste insinuaties rond dit geruchtmakende thema”, aldus een verklaring van het OM op persbureau Interfax. Haar Zwitserse advocaat veroordeelde de gang van zaken op Twitter scherp. Hij zei dat er niets deugt van de rechtsgang in het Centraal-Aziatische land.