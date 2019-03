Verzekeraar NN paait COR-voorzitter tegen interne regels in

NN Group, de grootste levens- en schadeverzekeraar van Nederland, beloont de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) al jaren op een manier die strijdig is met haar eigen regels. De man is sinds 2013 vrijgesteld van zijn reguliere verzekeringsbaan, zonder dat de rest van de COR daarvan wist. Hiermee brengt de verzekeraar volgens de eigen afdeling Compliance de onafhankelijkheid van de werknemersinspraak in gevaar. Dat blijkt uit onderzoek door NRC.

De vicevoorzitter van de COR ontdekte de geheim gehouden vrijstelling in mei 2017 door een foutieve overboeking op het COR-budget. In dezelfde periode hield de voorzitter een cruciale mail van vakbond FNV achter voor de rest van de COR. Mede daardoor accepteerde de ondernemingsraad een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van een groot deel van het personeel van de NN Group (circa 14 duizend medewerkers).

Over deze nieuwe beloningsstructuur, waarbij alle werknemers in een nieuwe schaal belanden, is grote beroering ontstaan op de werkvloer. Veel personeelsleden die in het verleden voor Nationale Nederlanden werkten, krijgen hierdoor de komende jaren geen salarisverhoging. Voor personeel van Delta Lloyd, dat eind 2016 door NN Group werd overgenomen, zijn de gevolgen minder ingrijpend.

Krappe meerderheid

De vrijstelling van de voorzitter en diens rol bij het accepteren van de slechtere arbeidsvoorwaarden verdeelt de COR tot op het bot. Een krappe meerderheid van de COR-leden steunde begin 2018 een motie van wantrouwen tegen de voorzitter. Om hem tot aftreden te dwingen was een tweederde meerderheid vereist.

FNV Finance-bestuurder Gerard van Hees pleit voor een onafhankelijk onderzoek. „Het lijkt erop dat NN ervoor heeft gekozen de voorzitter volledig vrij te stellen, maar dat niet transparant te maken. Onbegrijpelijk voor een AEX-fonds.’’

Een woordvoerder van NN Group zegt dat het bedrijf de spanningen binnen de COR „betreurt”, maar ook dat dit een interne COR-kwestie betreft. Meldingen over te nauwe banden tussen de vrijgestelde COR-voorzitter en de bedrijfstop zijn door „verschillende onafhankelijke organen tot aan het hoogste niveau” onderzocht. Daaruit zijn geen overtredingen van integriteitsregels gebleken, aldus de woordvoerder.

