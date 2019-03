Verdachte bekent neerschieten van willekeurige student in Groningen

Azim A. heeft vrijdag bekend dat hij in oktober 2017 op straat in Groningen een willekeurige student heeft neergeschoten. Die raakte daardoor verlamd. A. legde zijn bekentenis af tijdens een regiezitting in het hoger beroep in de strafzaak tegen hem. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank hem tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging, waarna hij in hoger beroep ging.

Vrijdag beloofde A. volgens het Dagblad van het Noorden en RTV Noord zijn volledige medewerking aan het onderzoek. “Omdat het hele gedoe mij vreselijk spijt en omdat het slachtoffer de waarheid verdient”, zei hij tegen het gerechtshof in Leeuwarden. Het plegen van een ramkraak in 2016 waarvoor A. vorig jaar ook werd veroordeeld, blijft hij wel ontkennen.

Tot nu toe had A. (22) nog geen verklaring afgelegd. Dat namen de rechters hem zeer kwalijk. “Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen”, zeiden ze bij het uitspreken van het vonnis. Nu zegt A. dat hij eerder niets wilde zeggen uit schaamte. “Tegenover het slachtoffer en zijn naasten en ook tegenover mijn familie”, aldus de verdachte.

Psychologisch onderzoek

Het schietincident vond plaats in de nacht van 14 op 15 oktober 2017. De 21-jarige Sidney Ruiter fietste vanuit de binnenstad naar huis, toen hij werd aangesproken door drie mannen. Ze nodigden hem uit voor een drankje. Toen Ruiter weigerde, begonnen de mannen hem te duwen en te slaan. Tijdens de worsteling zou A. een vuurwapen hebben getrokken, waarmee hij vijf schoten op hem afvuurde. Ruiter werd drie keer geraakt, waarvan twee keer in zijn rug. A. hield zich naderhand schuil en werd begin november 2017 opgepakt.

A. zei vrijdag ook dat hij bereid is mee te werken aan een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). Na zijn arrestatie zat hij ook al in het PBC, maar toen weigerde hij zich te laten onderzoeken. Hij kreeg toch tbs opgelegd, omdat volgens het PBC uit geweldsincidenten uit zijn jeugd blijkt dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Door mee te werken met het onderzoek, wil A. volgens zijn advocaat voor elkaar krijgen dat zijn tbs wordt geschrapt.