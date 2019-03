Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet

Taxibedrijf Uber heeft een schikking van ruim 2,3 miljoen euro getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie wegens het overtreden van de taxiwet. Het bedrag bestaat uit ruim twee miljoen euro aan boetes en een inname van 309.000 euro die op onrechtmatige wijze is verdiend.

Volgens het OM heeft Uber met de dienst UberPop, waarmee privépersonen hun eigen auto als taxi konden inzetten, de taxiwet overschreden. De chauffeurs hadden geen taxivergunning, terwijl dit wel wettelijk verplicht is. Hiermee is onder meer de veiligheid van Uber-klanten in het geding gekomen. UberPop was tussen juli 2014 en november 2015 beschikbaar in Nederland.

Lees ook de column van Paul Scheffer over Uber: De morele bijziendheid van Uber blijft verrassen

Crimineel verdiend vermorgen/h2>

Het OM benadrukt het belang van taxivergunningen. Zo moeten chauffeurs over een gezondheidsverklaring beschikken en worden veiligheidseisen gesteld aan de auto die wordt ingezet als taxi. Ook werkt het aanbieden van taxidiensten zonder vergunning oneerlijke concurrentie in de hand, vindt het OM: “Taxibedrijven die wel een vergunning hebben, moeten investeren in een keuring, een erkende opleiding en bijvoorbeeld het inbouwen van een boordcomputer.”

Uber ontving 20 procent van de ritprijs van UberPop-chauffeurs als commissie. Dit bedrag is “crimineel verdiend vermogen” en is daarom ingenomen. De persoon die in Nederland verantwoordelijk was voor het uitrollen van UberPop, heeft een werkstraf van negentig uur uitgevoerd. Sinds UberPop in november 2015 is stopgezet, zijn volgens het OM geen “nieuwe overtredingen op dit punt geconstateerd”.

Uber stelt in een reactie dat de manier van werken bij de dienst veranderd is en integriteit nu centraal staat. “We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn voor steden.” Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) noemt de opgelegde boetes volgens persbureau ANP “hartstikke goed en belangrijk voor de veiligheid van de reiziger”.