Trump’s ex-campagneleider Manafort veroordeeld tot 47 maanden cel

Paul Manafort, voormalig campagneleider van president Donald Trump, is donderdag door een rechter in Virginia veroordeeld tot 47 maanden celstraf voor belastingontduiking en bankfraude - aanmerkelijk minder dan aanklagers wilden. Dat melden Amerikaanse media.

Manafort, een lobbyist met nauwe banden in Rusland en Oekraïne, werd in augustus vorig jaar door een jury schuldig bevonden aan financiële misdrijven die aan het licht zijn gekomen tijdens het onderzoek van Robert Mueller, de speciale aanklager die onderzoek doet naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De gevangenisstraf van iets minder dan vier jaar valt lager uit dan verwacht: aanklagers wezen de rechter op juridische richtlijnen waarbij de misdrijven van Manafort zouden moeten worden bestraft met 19,5 tot 24 jaar celstraf.

Rechter T.S. Ellis noemde die aanbeveling echter buitensporig. Hij wees erop dat Manafort “niet voor de rechtbank verschijnt wegens beschuldigingen dat hij, of iemand op zijn bevel, heeft samengewerkt met de Russische regering om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.”

De misdrijven waarvoor Manafort is aangeklaagd houden niet direct verband met zijn werk als campagneleider van Trump tussen juni en augustus 2016, onder meer tijdens de Republikeinse conventie. Hij is niet door Mueller aangeklaagd wegens samenwerking met Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden.

Manafort verscheen in een rolstoel

Manafort, een politieke organisator bij de Republikeinen sinds de jaren zeventig, verzocht de rechter voor de uitspraak van het vonnis om mildheid. De 69-jarige lobbyist, die bij de rechtbank aankwam in een rolstoel, vreesde dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou zitten. Voordat het vonnis werd uitgesproken zei hij dat hij “vernederd” was en zich “schaamt”. Hij omschreef zijn leven als een “professionele en financiële janboel.”

Kort na zijn veroordeling in augustus bereikte Manafort, een sleutelfiguur in het Ruslandonderzoek van Mueller, een akkoord met het team van de speciale aanklager. Door zijn medewerking toe te zeggen, hoopte Manafort op strafvermindering. Ook wilde hij verdere vervolging voorkomen.

Mueller deed echter in november aangifte tegen Manafort, omdat de oud-campagneleider tegen de onderzoekers zou hebben gelogen. Het lijkt erop dat Manafort uiteindelijk geen medewerking van betekenis heeft geleverd aan het onderzoek van Mueller - reden voor de aanklagers om aan te sturen op een zware straf. Mogelijk heeft Manafort geweigerd mee te werken in de hoop dat Trump hem, als beloning voor zijn loyaliteit, gratie zou verlenen.