Koper Intertoys is start-upfanaat op speelgoedketenstrooptocht

Wie in Lissabon een nieuw, succesvol, innovatief bedrijfje runt, krijgt vroeg of laat waarschijnlijk te maken met Paulo Andrez. De 49-jarige Portugees is directielid van een start-upcentrum iets ten westen van de hoofdstad, en heeft over de jaren heen geld in talloze nieuwe ondernemingen gestopt: biopolymeren, huisdierentrackers, geurkaarsen gemaakt van olie. Hij is bovendien bestuurslid bij de Portugese federatie voor Business Angels – investeerders die start-ups met geld op gang proberen te helpen. In die hoedanigheid vliegt hij Europa door om overheden uit te leggen hoe ze een start-upcultuur kunnen creëren.

Het is niet een man waarvan je direct zou verwachten dat hij een ‘stoffige’, failliete speelgoedketen aan de andere kant van het continent zou kopen. Maar dat deed hij vrijdag dus wél.

Na onderhandelingen van twee weken werd bekend dat Green Swan, een investeringsmaatschappij van Andrez, Intertoys koopt. Althans, een afgeslankte versie van de keten: de investeerder wil door met een deel van de ongeveer 380 filialen, maar het is niet precies duidelijk hoeveel. Zeker 91 verlieslatende winkels gaan in ieder geval uiterlijk half mei dicht. Zaterdag begint in een deel van de winkels de opheffingsuitverkoop. 100 van de 380 filialen zijn van franchisers; deze kunnen in principe ook meedoen aan de doorstart.

Voor Green Swan is het niet de eerste keer dat het een speelgoedketen koopt. Sterker nog: het doet sinds kort op hoog tempo alleen maar overnames in deze sector. Sinds 2018 kocht het 61 Iberische winkels van Toys ‘R’ Us, de 39 Belgische winkels van Bart Smit en de 170 winkels van Maxi Toys, de voormalige Belgische speelgoedketen van Blokker Holding. Dat zijn ook de enige traceerbare aankopen van het fonds, hoewel Green Swan volgens de LinkedIn-pagina van Andrez al sinds 2010 bestaat. De woordvoerder van Green Swan was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Online

De plotselinge agressieve aanpak van het relatief onbekende Green Swan is lastig te duiden. Het bedrijf zelf maakt maar mondjesmaat wat bekend over de plannen die het heeft met de speelgoedzaken. In de verklaring die de overname van Intertoys vergezelt spreekt Andrez alleen over het bieden van een betere „multichannel-ervaring” voor klanten: kortom, het verbeteren van de webshop. Daar is door de vorige eigenaar van Intertoys, Alteri, al flink in geïnvesteerd, maar topman Roland Armbruster zei eind vorig jaar nog tegen Het Financieele Dagblad dat de keten online toch „te weinig” aanwezig was.

Bij Toys ‘R’ Us in Spanje en Portugal (overnameprijs 80 miljoen euro) begon Green Swan afgelopen oktober met het verbeteren van de logistieke keten, zoals een centrale aansturing van de magazijnen van de webshop en de winkels. In een interview met de Portugese krant Jornal Economico noemde Andrez nog een aantal andere innovaties, zoals het huren van speelgoed en het zelf ontwerpen van pakpapier.

En in de winkels zelf? Naast onder meer de mogelijkheid om met 3D-printers poppen te ontwerpen wil Andrez de vestigingen vooral interactiever maken. „We zijn gewend te zeggen dat je in Toys ‘R’ Us niet mag spelen. Maar we willen dat kinderen met de spullen gaan experimenteren. Sterker nog, we gaan de schappen lager maken. We kunnen het niet van de ene op de andere dag in alle winkels doen, maar we willen meer ruimte maken om te spelen.”