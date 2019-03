Spaans verplegers-echtpaar doodt 101-jarige, politie bevrijdt Nederlandse bejaarde

Bij de arrestatie van een verpleegkundig echtpaar heeft de Spaanse politie het leven gered van een Nederlandse vrouw en een Duitse man. De twee bejaarden werden bevrijd uit een huis in de zuidelijke provincie Cádiz waar ze onder erbarmelijke omstandigheden door het verpleegkundig echtpaar werden vastgehouden. Ze werden gedrogeerd en kregen sondevoeding toegediend, terwijl ze zelf in staat waren om te eten.

Behalve het echtpaar hield de Spaanse politie nog vier personen aan en zij doet onderzoek naar negen anderen. Ze worden verdacht van mishandeling, oplichting en het helpen verduisteren van 1,8 miljoen euro.

De Spaanse autoriteiten kwam de verdachten op het spoor bij een zoektocht naar de Duitse Maria Babes (101) van wie volgens de politie in Frankfurt lange tijd niets meer was vernomen. De Spaanse politie trof de hoogbejaarde vrouw aan in een verpleeghuis in het plaatsje Chiclana de la Frontera.

Uit verklaringen bleek dat ze door de verdachten was overgehaald haar huis in Tenerife te verkopen om verder op het Spaanse vasteland door hen te worden verzorgd. Eenmaal in Spanje belandde ze eerst in verschillende ziekenhuizen, waarna ze werd opgesloten en mishandeld. Met valse handtekeningen werd bijna 162.000 euro van haar rekening gehaald.

Cremeren

De Spaanse politie liet Babes, in afwachting van de arrestatie van het echtpaar, in het huis achter. De verdachten wisten haar over te halen met hen naar een andere locatie te vertrekken. Ze zou onder verdachte omstandigheden in de auto van haar ‘verzorgers’ zijn overleden, die het lichaam snel lieten cremeren waardoor er geen autopsie meer zou kunnen worden verricht. Uit onderzoek bleek dat de voorbije tijd vier andere senioren overleden in handen van deze verplegers. Ze werden allemaal gecremeerd.

De politie wist de Nederlandse vrouw en de Duitse man wel op tijd uit een ander ‘verpleeghuis’ van het echtpaar in de buurt te bevrijden. Volgens de Guardia Civil verkeerde beide ouderen in een zeer slechte conditie. Ze zijn overgebracht naar een regulier verpleeghuis.