RTL mag alle varianten van The Voice houden

Alle formats van The Voice blijven in ieder geval de komende drie jaar te zien bij RTL. Dat zijn Talpa Media en RTL vrijdag overeengekomen. Met de overeenkomst komt een einde aan de maandenlange speculatie over de toekomst van de programma’s.

De populaire talentenjacht komt uit de koker van Talpa-baas John de Mol en wordt geproduceerd door Talpa Media. Eind vorig jaar werd bekend dat De Mol de tv-zenders van SBS zou overnemen, SBS 6, Veronica en Net 5. Zijn Talpa Holding was toen al voor een derde eigenaar van het bedrijf.

Toen de overname bekend werd, zei De Mol in Pauw dat hij The Voice graag wilde meenemen naar een van zijn nieuw aangekochte zenders. Een team van tientallen advocaten van RTL en Talpa boog zich over de vraag of dat juridisch mogelijk was. Onder welke voorwaarden de drie programma’s precies bij RTL blijven, is niet bekendgemaakt. Talpa schrijft enkel dat het gaat om “verbeterde voorwaarden” voor beide partijen.

Lees ook: Talpa trekt Linda de Mol aan: een ouderwetse strategie of juist een slimme stap?

De The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior trekken gezamenlijk al jaren miljoenen kijkers. Het originele format van de talentenjacht is voor RTL een van de belangrijkste programma’s. De kijkcijfers van het originele format lopen al jaren terug. Het negende seizoen trok vorig seizoen minder Nederlandse kijkers dan ooit. Eind december werd een van de slechtst bekeken afleveringen van het programma ooit uitgezonden: de aflevering van 31 december trok 1,7 miljoen kijkers.

The Voice werd in 2010 voor het eerst in Nederland uitgezonden. Inmiddels wordt het geproduceerd in 67 landen. De eerste spin-off, The Voice Kids, telt 38 varianten. Vorige zomer lanceerde Talpa een tweede spin-off, The Voice Senior, die inmiddels in negen landen wordt uitgezonden.