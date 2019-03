Rechter: dood Ivana Smit was een ongeluk

De dood van model Ivana Smit moet aangemerkt worden als een ongeval. Dat heeft de rechter in Kuala Lumpur vrijdagochtend geoordeeld, meldt Smits advocaat Sébas Diekstra. Hoewel de lijkschouwer wel “een aantal aanwijzingen” vond die zouden kunnen wijzen op een misdrijf, kon niet precies vastgesteld worden wat er is gebeurd op de avond dat de 18-jarige Smit overleed. Diekstra zegt tegen persbureau ANP dat de nabestaanden in hoger beroep gaan.

Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De uren voor haar dood bleek ze bij een Amerikaans echtpaar te hebben doorgebracht. Het stel heeft later verklaard met het model te hebben gefeest en seks te hebben gehad, in Smits bloed werden sporen van drugs en alcohol gevonden.

Rommelig onderzoek

De familie van Smit vermoedt dat zij door een overdosis drugs is overleden, in het appartement van het echtpaar. Zij zouden uit angst voor reputatieschade haar lichaam vervolgens van het balkon naar beneden hebben gegooid. Het stel ontkent iets met de dood van Smit te maken te hebben.

Het onderzoek naar de dood van het jonge model verliep rommelig. Zo werd het appartement van het Amerikaanse stel niet meteen verzegeld, waardoor zij een schoonmaakster in konden zetten. Ook bleek de patholoog die oordeelde dat de val de doodsoorzaak was, haar lichaam niet op de dag zelf en niet op locatie te hebben onderzocht.

Het gerechtelijke onderzoek naar de dood van Smit loopt al sinds de zomer van 2018. De uitspraak vrijdag werd gedaan door een zogenoemd coroner’s court, dat specifiek de doodsoorzaak van een overledene moet vaststellen.