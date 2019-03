OM eist drie jaar cel tegen Heinekenontvoerder Frans M.

Tegen Heinekenontvoerder Frans M. is vrijdag drie jaar gevangenisstraf geëist voor het voorbereiden van een gewapende overval op een geldtransportauto in Amsterdam afgelopen oktober. Justitie wil dat M.’s zoon Rudi D.G. (26), die ook betrokken was, anderhalf jaar de cel in gaat. Dat meldt het OM aan NRC.

In oktober zouden vader (65) en zoon op het punt hebben gestaan een geldtransportauto te overvallen in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Een oplettende voorbijganger alarmeerde een politieagent in de buurt omdat hij de mannen er verdacht vond uitzien. M. en D.G. liepen met een steekkar met dozen erop en droegen plaksnorren, helmen en jassen die leken op bedrijfskleding van PostNL.

Toen de gealarmeerde agent de mannen probeerde aan te spreken, sloegen ze op de vlucht en trok M. een vuurwapen. Daarop schoot de agent M. in zijn been en werden de mannen gearresteerd.

Uit politieonderzoek bleek later dat de dozen op de kar geprepareerd waren. “Ze hadden een dubbele bodem en waren aan de binnenkant beplakt met aluminiumfolie. In de doos paste precies een geldkoffer die door een geldtransport wordt vervoerd. Het aluminiumfolie verstoort het gps-signaal waarmee geldkoffers traceerbaar zijn”, aldus het OM.

Een derde verdachte, de 35-jarige Laurens B., zou volgens het OM een busje hebben gehuurd dat moest dienen als vluchtvoertuig. Het OM vond echter dat er niet genoeg bewijs is dat B. wist waarvoor het busje zou worden gebruikt. Daarom eist justitie tegen B. geen straf. B. is de zoon van Jan B., een andere Heinekenontvoerder. M., D.G. en B. weigerden tijdens de rechtszaak alle drie een verklaring af te leggen.

Heinekenontvoering

In 1983 ontvoerde M. samen met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan B. en Martin Erkamps biermagnaat Freddy Heineken en diens privéchauffeur Ab Doderer. M. kreeg twaalf jaar cel opgelegd, maar ontsnapte twee jaar later uit het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Zijn handlangers hebben hun straf uitgezeten. Cor van Hout is in 2003 geliquideerd.

M. werd in 1995 door Peter R. de Vries opgespoord in Paraguay, waar hij volgens De Vries in armoe leefde. Zijn deel van de 15 miljoen euro die aan losgeld was betaald voor de vrijlating van Heineken, had M. naar eigen zeggen op het strand verbrand. In 2002 werd hij door Paraguay uitgeleverd aan Nederland, waarna hij nog drie jaar in de gevangenis zat.