Noors oliefonds stopt deels met beleggen in olie

Het Noorse oliefonds moet afscheid nemen van een deel van zijn beleggingen in de olie- en gasindustrie. Dat heeft de regering in Oslo vrijdag aanbevolen.

De nieuwe regels voor het staatsinvesteringsfonds gelden alleen voor bedrijven die zich alleen bezig houden met het winnen van olie en gas. Het Noorse staatsfonds blijft nog wel geld steken in de grote olie- en gasconcerns zoals Shell en BP, die meer verschillende activiteiten ontplooien. Het voorstel van de regering moet nog worden aangenomen door het Noorse parlement.

Het Noorse ‘Oliefonds’ is het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld. Het fonds werd opgericht in 1990 om de Noorse olie-inkomsten te beleggen. Eind 2018 bevatte het fonds 8.256 miljard kronen (omgerekend circa 840 miljard euro).

Minder kwetsbaar

De maatregel, die al twee jaar in voorbereiding was, moet het staatsfonds minder kwetsbaar maken voor een langer periode met dalende olieprijzen. Voor het fonds is het een dubbel risico dat geld uit Noorse oliewinning opnieuw wordt geïnvesteerd in oliewinning.

Door de maatregel zal het fonds geleidelijk investeringen afstoten in 134 bedrijven, ter waarde van 66 miljard kronen (6,7 miljard euro).

De grote internationale olie- en gasbedrijven vallen niet onder de nieuwe regels. Shell en BP behoren tot de bedrijven waarin het Noorse staatsfonds de grootste beleggingen heeft. Het Noorse ministerie van Financiën verwacht minder risico’s bij zulke grote ‘geïntegreerde’ concerns, die van oudsher ook actief zijn in raffinage, chemie en brandstoffenhandel. Het ministerie zegt te verwachten dat zulke concerns ook zullen groeien in duurzame energie.