Moet Nederland meer arbeidsmigranten uit Oost-Europa halen?

De economie vraagt erom: zonder arbeidsmigranten kunnen bedrijven hun vacatures niet vervullen

„Ontkennen dat dit nodig is, is de ogen sluiten voor de realiteit. Het gaat bovendien niet alleen om dat acute gat van 50.000 mensen.” Als „de economische groei doorzet, komen we in de bouw en de agrarische sector echt mensen tekort. (…) We krijgen de vacatures de komende jaren niet met alleen Nederlanders vervuld.” Rob Jetten, D66-fractievoorzitter, in het AD

Nederland moet een charmeoffensief beginnen om arbeidsmigranten te lokken

„Wij denken dat Nederland het beloofde arbeidsmigrantenland is, maar we staan helaas maar op de vierde plek; een op de tien potentiële arbeidsmigranten heeft interesse om naar Nederland te komen, een op de drie wil graag naar Duitsland toe.” Frank van Gool, bestuursvoorzitter uitzendbureau OTTO Work Force, op 1Limburg

Zie arbeidsmigranten niet als slachtoffers die in een vloedgolf over ons heen spoelen

Doe niet alsof buitenlandse arbeiders „willoos slachtoffer en speelbal van het grootkapitaal” zijn. De meeste Polen zijn „geen pionnen, maar jonge initiatiefrijke mensen die hun kansen in de EU grijpen, iets van hun leven proberen te maken en allerlei ongemak en heimwee voor lief nemen.” Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis, in de Volkskrant

De arbeidsmigratie uit Oost-Europa wordt een tweede multicultureel drama

„De meesten blijven hier. Op korte termijn zie je een grote concentratie van Polen in landelijk gebied, bijvoorbeeld in Bodegraven, waar zo’n duizend Polen worden gehuisvest, dat heeft grote impact op de lokale gemeenschap, het leidt tot grote onrust.” Als we wegkijken van de slechte omstandigheden, „krijgen we opnieuw een multicultureel drama, en dat wil ik niet.” Gert-Jan Segers, ChristenUnie-leider, in EenVandaag

Stop met arbeidsmigratie die alleen bedoeld is om de lonen te drukken

„Arbeidsmigratie is een businessmodel geworden voor het afdwingen van lage lonen. (…) Het zorgt ervoor dat collega’s elkaars concurrenten worden. Het is niet voor niets dat grote werkgevers mordicus tegen aanpassing van deze spelregels zijn, terwijl kleinere bedrijven en de vakbonden ons smeken in te grijpen.” Lodewijk Asscher, PvdA-leider en oud- minister van Sociale Zaken, in de Volkskrant

Zorg eindelijk eens voor een doordacht immigratiebeleid

Als je arbeidsmigratie aan ondernemers overlaat, „wordt het sociale contract uitgehold. Zo ging het in de jaren zestig ook met de toenmalige gastarbeid. Het Turkenpension is gepimpt tot Polenhotel”. Maar vanwege grotere belangen kun je het niet „op zijn beloop” laten. „Vaak hoor je dat we het over de mensen achter de getallen moeten hebben, maar het is tijd om ook eens na te denken over de getallen achter de mensen.” Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies en columnist, in NRC

