Moet Max Verstappen wel/niet naar Zandvoort?

Op 25 augustus 1985 streek de Formule 1 voor het laatst neer in Nederland. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda zegevierde toen in Zandvoort. Daarna bleef het, wat de F1 betreft, stil in Zandvoort. Sinds het succes van Max Verstappen gaan er stemmen op om de koningsklasse van de autosport naar het circuit terug te halen. Maar de bezwaren van de tegenstanders klinken net zo luid als het geronk van de motoren. Zo hangt er een pittig prijskaartje aan de GP van Zandvoort: de kosten voor het eerste jaar zijn geraamd op 40 miljoen euro. Het circuit heeft de overheid om financiële steun gevraagd. Vijf miljoen van het kabinet, twee miljoen van gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland. 31 maart moet de begroting rond zijn, anders is de kans op een Nederlandse GP verkeken. De overheid moet bijspringen, betoogt oud-coureur Jan Lammers. Het zou een verspilling zijn van gemeenschapsgeld, meent Zita Pels van GroenLinks. De stelling van dit twistgesprek: de overheid moet een F1-race op Zandvoort financieel steunen.

Jan Lammers

Jan Lammers is oud-coureur, woordvoerder van het circuit en beoogd Sportief Directeur van de Grand Prix op Zandvoort

JL is Jan Lammers, ZP is Zita Pels

JL: „Met een relatief kleine investering levert een F1-race met 200.000 bezoekers Zandvoort en de regio geld op. Ook biedt het Zandvoort en Noord-Holland internationaal enorme promotiewaarde. Daarnaast ben ik van mening dat de Nederlandse autosportliefhebber best getrakteerd mag worden op zo’n bijzonder evenement. En er is geen Grand Prix ter wereld die zonder overheidssteun georganiseerd wordt.”

ZP: „Wanneer we belastinggeld uitgeven, moeten we goed nadenken over de doelen die we nastreven. GroenLinks investeert liever in breedtesport en in de toegankelijkheid van sport. De Formule 1-organisatie kan makkelijker aan sponsoren komen dan bijvoorbeeld de organisatie van de Special Olympics of de lokale voetbalvereniging. De Formule 1 is bovendien een commerciële organisatie; die moet toch de eigen broek op kunnen houden, Jan?”

Zita Pels

is als fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland lid van de commissie Mobiliteit & Financiën

JL: „Als je het over breedte hebt, moet je de autosport ook betrekken. Autosport is niet alleen voor rijke mensen: er zijn kartscholen waar je met een kart van een paar honderd euro kunt beginnen. Ook Verstappen begon hier. Pas als je professioneel racet, wordt het duur. Dat geldt ook voor schaatsen en fietsen . Ook lokale voetbalverenigingen krijgen subsidie. Waarom de Formule 1 dan niet?”

ZP: „B reedtesport is belangrijk, maar het gaat mij erom sporten toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor mensen met een kleine beurs en mindervaliden. Laten we dus geen belastinggeld uitgeven aan een commercieel evenement. Ik zie nog een extra uitdaging voor de Formule 1: hoe wordt deze sport milieuvriendelijk? Als de F 1 naar Zandvoort komt, moet de organisatie dat prioriteren.”

JL: „Allereerst is een F1-evenement jaarlijks, daar valt weinig aan te winnen of te besparen qua duurzaamheid en uitstoot: het gaat sowieso door. Mede door de ontwikkelingen in de autosport rijden de auto’s op de weg tegenwoordig vele malen zuiniger. Die ontwikkelingen gaan door. Structureel kun je als overheid de duurzaamheid bevorderen door motorische ontwikkelingen van de autofabrikanten te ondersteunen. Alle grote autofabrikanten hebben een raceprogramma waarmee veel voor het klimaat is bereikt, getuige de hybride motoren die momenteel in de Formule 1 worden gebruikt.”

ZP: „Auto’s moeten duurzamer worden, dat kan mij niet snel genoeg gaan. Het is goed dat de autosport daaraan bijdraagt, maar het betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor de uitstoot van het evenement ophoudt. De F1 en het circuit moeten veel meer ambitie tonen. Het is belangrijk dat het circuit, ook zonder de komst van de F1, beter nadenkt over hoe het kan verduurzamen en over het effect op de omgeving. Inwoners van nabijgelegen gemeenten ervaren nu al overlast. Wat gaat het circuit doen om die overlast te beperken? Dat is essentieel, ook voor de toekomst van het circuit.”

JL: „Verduurzamen is een sociale plicht die iedereen serieus moet nemen, maar het verbaast me dat je stelt dat F1 en het circuit meer ambitie moeten tonen. Wat weet je van hun huidige ambitie en streven? Juist de ambitie van autofabrikanten zorgt ervoor dat auto’s wereldwijd schoner rijden! Er is zelfs een Formule E (elektrisch) geïntroduceerd en autofabrikanten investeren miljoenen om duurzamer te worden . Zandvoort heeft een circuit om de autosporters te faciliteren, mag dat? Bovendien dankt de stad Zandvoort haar populariteit deels aan het circuit.”

ZP: „De Formule E is een goede aanzet, maar dat betekent nog steeds niet dat we belastinggeld aan de F1 moeten uitgeven. Een commercieel evenement moet echt in staat zijn het kasboekje zelf op orde te krijgen. Menig inwoner van Zandvoort is verknocht aan het circuit, maar in de omliggende gemeenten ligt dat anders. Zij ervaren veel geluidsoverlast en fileleed. Daar ligt een taak voor het circuit.”

JL: „Je gaat niet in op mijn punt: de overheid verdient juist aan een F1–race op Zandvoort. Van dat geld kun je jouw groene idealen bekostigen. En ook de bewoners in de omliggende gemeenten hebben baat bij races op Zandvoort. Mede dankzij de allure van het circuit stijgen de huizenprijzen. Daar hoor je ze nooit over klagen. Bovendien: we hebben het over drie dagen per jaar, hè! De laatste GP in Zandvoort was in 1985. Sindsdien hebben we internet, smartphone met navigatie, Google maps, slimme verkeerslichten, extra treinen en bussen, Airbnb, enzovoorts. Kortom: er is veel veranderd, behalve de opvatting van mensen met een selectief geheugen. Er komt afstemming met de NS, een regeling van shuttlebussen, pendelbussen en parkeervoorzieningen op afstand. Zandvoort kan dit aan. Veel mensen roeptoeteren zonder de feiten te controleren. Veel bezoekers boeken voor een week en hoeven dus niet op en neer. De belasting op wegen en treinen is verspreid over meerdere dagen. Op een warme zomerdag komen er al 100.000 mensen, dus dat is Zandvoort wel gewend. Sterker: daar leven we van!”

ZP: „Juist daar wringt de schoen: omliggende gemeenten ervaren de nadelen, niet de voordelen. Neem Haarlem en Bloemendaal. In de zomer staat er een ellenlange file van strandgangers dwars door deze gemeenten. Zij zijn terecht bang dat de komst van de F1 dit leed verergert. De raad van Bloemendaal heeft bijna unaniem opgeroepen om deze zorgen over te brengen en in de regio tot oplossingen te komen. Het circuit en de F1 moeten dus verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid én overlast. Als een commerciële organisatie en een circuit met een miljonair als mede-eigenaar aankloppen voor subsidie, is het antwoord van GroenLinks helder: een onverkort ‘nee’.”