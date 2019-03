Intertoys maakt doorstart met Portugese investeerder

De failliet verklaarde speelgoedketen Intertoys maakt een doorstart. De curator heeft vrijdag een overeenkomst gesloten met de Portugese investeerder Green Swan. De investeerder wil een belangrijk deel van de filialen, zo’n 220 winkels, overnemen. Zeker 91 winkels gaan uiterlijk half mei dicht.

Hoeveel winkel precies openblijven, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de onderhandelingen. Een deel van de winkels, honderd vestigingen, is in handen van francfranchisenemers. Zij vallen buiten het faillissement en beslissen zelf of ze meegaan in de doorstart. Naar verwachting gaat “een groot deel” van hen mee, aldus een woordvoerder van Intertoys.

Ook heeft Intertoys 286 eigen winkels. In deze gevallen moet nog onderhandeld worden met de verhuurder of deze winkels overblijven. Naar verwachting blijft ruim de helft van de eigen winkels over. Tussen de 1.000 en 1.500 van de 3.200 werknemers behouden waarschijnlijk hun baan. Zaterdag wordt bekendgemaakt welke 91 winkels zeker zullen sluiten.

Diepgeworteld

Paulo Andrez, bestuursvoorzitter van Green Swan, noemt Intertoys in een verklaring een merk “dat diepgeworteld is in het hart van vele gezinnen”. De investeerder schrijft het bedrijf “een nieuwe kans” te willen geven en in te zetten op “innovatie” en vernieuwing. Wat Green Swan hier precies mee bedoelt, is niet duidelijk.

Intertoys ging eind februari failliet. In een verklaring liet de speelgoedketen weten dat aanleiding voor de geldproblemen de “aanhoudende druk op de gehele detailhandel” is.

Green Swan kocht afgelopen jaar in meerdere Europese landen speelgoedketens. In Spanje en Portugal nam de investeerder winkels over van de failliete Amerikaanse keten Toys ‘R’ Us. In België kocht de investeerder onlangs Maxi Toys. Deze speelgoedketen was onderdeel van de Blokker Holding, waartoe ook Intertoys jarenlang behoorde.

Dit bericht wordt verder aangevuld.