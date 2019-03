‘Ik sta hier voor Michael Jackson, omdat hij dat zelf niet meer kan’

De demonstranten droegen borden met teksten als ‘facts don’t lie, people do’ en ‘Heal the world’. Organisator Patrick Tieleman (43): „We hopen dat de mensen ons verhaal geloven.” Om 19.50 uur is de vier uur durende docu op NPO3 te zien zijn. Hierin vertellen Wade Robson en James Safechuck hoe ze als kind jarenlang misbruikt zouden zijn door Michael Jackson (1958-2009). Wereldwijd zorgt de film voor ophef. Woensdag protesteerden er al fans voor het gebouw van de Britse televisiezender Channel 4. Vandaag is het de beurt aan de Nederlandse fans van The King of Pop.

Hand boven het hoofd

Begin februari kondigde Tieleman via Facebook de demonstratie aan. „Het maakt me verdrietig dat zoveel mensen de documentaire gaan zien en de beschuldigingen gaan geloven.” Hij stelt dat het een „pure geldkwestie” is dat Robson en Safechuck hun verhaal doen. „Een leugen dat ze misbruikt zijn”, aldus de trouwe fan.

Ook Marleen Jansen (student, 19) gelooft de aanklagers in de documentaire niet. „Slangen! Ze proberen alleen maar Michaels reputatie te schaden en er geld uit te halen.” Hoe ze ziet dat ze liegen? „Aan de manier van spreken en de mimiek. Karma komt ze nog wel halen.”

Voor Natascha Hoogland (Wajong, 32), zelf slachtoffer van seksueel misbruik, was de bijeenkomst op het Mediapark beladen. „Michael betekent alles voor me.” Vol trots laat ze haar tattoos zien. Jacksons initialen staan op haar pols en zijn handtekening prijkt op haar hals. „Vooral zijn liedje Childhood gaf me steun. Ik sta hier vandaag voor Michael, die dat zelf niet meer kan omdat hij vermoord is.”

Via Hyves kwam ze in 2010 in contact met organisator Patrick Tieleman, met wie ze haar passie voor Jackson kon delen. „Goed dat hij dit organiseert, want online je mening uiten heeft niet altijd zin.” Net als de andere demonstranten is ze ervan overtuigd dat Jacksons aanklagers liegen. „Dat raakt me omdat ik zelf slachtoffer van seksueel misbruik ben. Door te liegen krijgen ze blijkbaar aandacht én geld.”

Mark Wittenberg (42), verzekeringsadviseur uit Haarlem, was bij de rechtszaak tegen Jackson in het Amerikaanse Santa Maria in 2005. „Daar werd Michael al onschuldig verklaard, en dat is hij nu nog.” Mark wil laten zien dat de docu de waarheid verdraaid. „Er wordt maar één kant van het verhaal belicht, de familie van Michael komt niet aan het woord. Daarom moeten wij dat tegengeluid laten horen. Feiten liegen niet, mensen wel.”

Voor elke demonstrant één journalist

De kleine demonstratie van zo’n dertig man trok de nodige persaandacht. Voor elke demonstrant ongeveer één journalist of fotograaf. Omringd door media, sprak VPRO-directeur Lennart van der Meulen met organisator Tieleman, die ook tegen hem zei dat de aantijgingen niet kloppen.

Van der Meulen: „Wij weten dat het complex is, daarom hebben we presentator Janine Abbring gevraagd om het studioprogramma te doen. Daarmee hopen wij ook dat de verschillende invalshoeken ter sprake komen. Dat vinden wij wel belangrijk.” Hij wijst erop dat liefst 130 landen de documentaire uitzenden. Op het Amerikaanse Film Festival Sundance werd de documentaire onlangs voor het eerst uitgezonden. „Wij gaan er vooralsnog vanuit dat die documentaire journalistiek klopt. Anders zouden we hem ook niet uitzenden.”

