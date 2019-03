Het mooiste boek van de wereld komt uit Amsterdam

Spul, een catalogus over de archeologische vondsten bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, is uitgeroepen tot het mooiste boek ter wereld.

Ontwerper Willem van Zoetendaal krijgt de onderscheiding van de Stiftung Buchkunst in Leipzig, die jaarlijks zilveren en gouden medailles uitdeelt voor de fraaist vormgegeven boeken. De Goldene Letter, de gouden letter, is de prijs der prijzen: die voor het allermooiste boek.

Spul, een uitgave van De Harmonie, is een 600 pagina’s dikke foliant met 13.000 op onderwerp gerangschikte bodemvondsten, van pijlpunten en klootdolken tot zalfpotten en luizenkammen. De jury prijst het als een „unieke schatkamer” die „een fascinerende allegaartje van items laten zien”.

Van Zoetendaal, in het verleden chef vormgeving bij NRC, werkte vier jaar lang aan het ontwerp van het boek, samen met fotograaf Harold Strak en stadsarcheoloog Jerzy Gawronski. „Vormgeven is een dienend beroep”, zegt hij. „Fijn dus als vakgenoten je prestatie zo waarderen.”

De bijbehorende trofee wordt op 22 maart uitgereikt. Bij verstek, want Van Zoetendaal zegt het „te druk te hebben met een nieuw boek om voor een twee minuten durende toespraak naar Leipzig te reizen”.