Haagse Zaken: Hoe politici cijfers gebruiken en misbruiken

Volgende week wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving de doorrekening van het concept-Kimaatakkoord gepresenteerd. Maar nog voordat de cijfers er zijn, is de waarde ervan al in twijfel getrokken door politici. In Haagse Zaken meer over de drie planbureaus die ons land rijk is en de manier waarop politici deze cijfers gebruiken of misbruiken.