Politieadviseur hielp criminelen aan informatie

Een beleidsadviseur van de korpsleiding van de Nationale Politie is dinsdag gearresteerd bij een grote politieactie in Den Haag, gericht op de aanpak van regelaars voor panden en auto’s voor de onderwereld.

De politiemedewerker werkt op de afdeling facilitair management en adviseert de politie over de aanschaf van kleding. Hij kwam de afgelopen maanden als verdachte in beeld bij de Rijksrecherche. Hij werd opgepakt toen in de regio Den Haag dinsdag tientallen woningen werden onderzocht in een groot onderzoek naar panden die criminele organisaties gebruiken voor bewoning en opslag van wapens, geld en drugs. Hij is gisteren buiten functie gesteld.

In de woningen zijn verdovende middelen, pistolen en miljoenen euro’s aan contant geld gevonden. „Het is buitengewoon pijnlijk dat een politiemedewerker die als adviseur van de korpsleiding over een goed netwerk beschikt om huisvesting voor de politie te kunnen regelen, zijn diensten en contacten misbruikt om ook criminelen te helpen”, aldus een politierechercheur.

Het is de tweede arrestatie van een politieagent op verdenking van corruptie in één week. Maandag is een 35-jarige rechercheur van de Landelijk eenheid van de politie op zijn werk aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht politie-informatie te hebben verkocht aan de onderwereld. De Rijksrecherche is nog bezig te inventariseren welke schade hij heeft aangericht aan lopende onderzoeken. Het vermoeden bestaat dat deze verdachte vele tientallen keren gegevens van andere mensen uit politiesystemen heeft opgevraagd die geen verband hielden met onderzoeken waar hij voor werd ingezet.

Zwaar overbelast

Volgens voorzitter van de Nationale Politiebond Jan Struijs is de Rijksrecherche door aanhoudende corruptieonderzoeken zwaar overbelast. „Er liggen veel zaken op de plank die acuut moeten worden opgepakt maar waar men gewoon niet aan toekomt wegens een tekort aan menskracht”, zegt Struijs. „Er is steeds meer druk vanuit de onderwereld en de verleidingen voor politieagenten zijn groot”.

De strafrechtelijke afwikkeling van fraudezaken bij de politie is traag. Deze week werd bekend dat politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven voor de strafrechter moet verschijnen wegens corruptie. Het onderzoek tegen deze verdachte heeft drie jaar geduurd. De voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de politie, Frank Giltay, werd drie jaar geleden uit zijn functie gezet op verdenking van fraude. Een datum voor zijn proces is nog niet bekend.

De bekendste politiemol, Mark M. uit Weert, werd begin vorig jaar tot vijf jaar celstraf veroordeeld. Wegens een justitiële blunder kwam hij op vrije voeten. Hij is al bijna een jaar vrij man omdat er nog geen datum is voor het hoger beroep.

