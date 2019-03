Finse regering stapt een maand voor verkiezingen op

Het Finse kabinet is vrijdag gevallen omdat plannen om de gezondheidszorg te hervormen, zijn gestrand. Premier Juha Sipila dient later op de dag zijn ontslag in. Dat meldt persbureau Reuters.

“Ik ben enorm teleurgesteld”, zei hij tijdens een persconferentie. Het aftreden was een “persoonlijke beslissing”. Sipila noemde het hervormingsplan een van de belangrijkste onderwerpen van het kabinet.

De val van het centrum-rechtse kabinet komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen die op 14 april worden gehouden. Het kabinet gaat demissionair verder tot de verkiezingen.

Gezondheidszorg

De regering probeerde met de hervormingsplannen de stijgende kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. Het land heeft een snel vergrijzende bevolking en stijgende zorgkosten. Verschillende regeringen hebben de afgelopen twaalf jaar tevergeefs geprobeerd plannen om het zorgstelsel te hervormen door het parlement te krijgen.

Sipila noemde in een interview vorige maand de plannen “de grootste hervorming sinds de Tweede Wereldoorlog”. “De discussie die we in Finland hierover hebben gehad is pijnlijk en toont dat mensen bang zijn voor verandering.”