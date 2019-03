Europol onderschept miljoenen doses illegale medicijnen

Bij een grootschalige Europese actie van de politie, douane en gezondheidsinspecties zijn meer dan dertien miljoen doses illegale medicijnen onderschept met een waarde van ongeveer 168 miljoen euro. Dat meldt het Europees politieagentschap Europol vrijdag. Het gaat om zware pijnstillers, prestatiebevordende drugs, kankermedicijnen en hartmedicatie.

Het onderzoek geleid door de Franse politie en de Finse douane vond plaats in zestien Europese landen over een periode van zeven maanden (april tot oktober 2018). Nederland was geen onderdeel van het onderzoek. In totaal verrichte de politie 435 arrestaties en is beslag gelegd op 3,2 miljoen euro aan criminele bezittingen. Volgens Europol is het werk van 24 criminele organisaties verstoord.

Steeds groter probleem

Het grootschalige Europese politieonderzoek begon vorig jaar in negen landen: Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De actie, gecoördineerd door Europol onder de naam MISMED, werd gedurende het jaar uitgebreid naar België, Bulgarije, Cyprus, Litouwen, Portugal, Servië en Oekraïne.

Volgens het Europees politieagentschap is misbruik van illegale medicijnen een steeds groter probleem. “De georganiseerde misdaad richt zich steeds meer op dit gebied vanwege de hoge inkomsten en relatief lage straffen voor dit soort vergrijpen”, schrijft Europol.

Zware pijnstillers

De online handel in illegale doses medicijnen, zoals erectiepillen afslankpillen, pijnstillers en kalmeringsmiddelen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit promotieonderzoek van criminoloog Rosa Koenraadt blijkt dat een op de dertig Nederlanders ooit medicijnen kocht die niet waren voorgeschreven door de huisarts.

Tegelijkertijd worden er ook steeds meer zware pijnstillers voorgeschreven door de huisarts. In tien jaar tijd is het gebruik van het medicijn oxycodon vervijfvoudigd. Vorig jaar kregen 485.000 Nederlanders de opioïde voorgeschreven. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) schreef begin februari aan de Tweede Kamer dat hij zich zorgen maakt over dit verslavende middel.