‘Directeur zorgverzekeraar DSW vertrekt na druk van DNB’

Chris Oomen stopt per 1 juli als voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar DSW. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. Hij heeft dan veertig jaar voor het bedrijf gewerkt, waarvan hij 32 jaar bestuursvoorzitter is geweest. Oomen zegt dat hij deze beslissing heeft genomen onder druk van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), zijn lange termijn als bestuursvoorzitter zou een probleem zijn voor de continuïteit. Dat bevestigt hij aan NRC na eerdere berichtgeving in Het Financieele Dagblad en De Telegraaf.

Oomen zegt zelf “volledig tevreden” te zijn met zijn vertrek, hij was dat ook al langere tijd van plan. Dat DNB zich er op de weg er naartoe mee heeft bemoeid, vindt Oomen echter ongepast. Volgens hem vond de toezichthouder dat hij er al te lange tijd bestuursvoorzitter was. Zijn naam zou te verstrengeld zijn geraakt met DSW wat een risico voor de continuïteit betekent. Mogelijk kiezen klanten voor de zorgverzekeraar door Oomen, maar die vrees vindt Oomen onterecht.

DNB zou in de afgelopen jaren bij de DSW-commissarissen hebben aangedrongen op het vinden van een opvolger. “Ze oefenen druk uit op mensen die maar heel weinig weten over wat er in de organisatie speelt. Dat heb ik de DNB ook gezegd”, aldus Oomen. “Het gaat goed met DSW, dat vindt het personeel bij DSW en de meeste zorgverleners zijn ook tevreden.”

De Nederlandsche Bank wil niet inhoudelijk reageren op het vertrek van Oomen. Aad de Groot, ook lid van de raad van bestuur, zal Oomen per 1 juli opvolgen.

DSW had volgens de Zorgwijzer in 2018 een marktaandeel van 3,8 procent. Daarmee is het de grootste onder de “kleine verzekeraars” zoals ONVZ, Zorg en Zekerheid en ASR.

Goede doelen

Al jaren is DSW de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het volgende jaar bekendmaakt. Met die vroege bekendmaking bleek het bedrijf vaak een trend te zetten voor zijn concurrenten.

Oomen is oprichter van derivatenhandelsbedrijf Optiver. Maandblad Quote schatte zijn vermogen in 2017 op 630 miljoen euro. Hij zegt zijn DSW-salaris op één euro na over te maken naar goede doelen, omdat hij dat vanwege zijn eigen vermogen niet nodig heeft.