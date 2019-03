‘Dat ik anders was, boeide niemand iets’

Khalid Amakran Naam : David Roorda (17), Eckelrade Zit in : 6 gymnasium Woont met : vader, moeder, zusjes (15 en 12). Zus (19) is uit huis Vader : directeur bij waterschap Moeder : adviseur voor groene energie

Schilderswijk

„Eerst heb ik tien jaar in Den Haag gewoond. Ik zat op school in de Schilderswijk. Ik was de enige in mijn klas van wie de opa en oma ook in Nederland geboren waren. In het begin was ik ook de enige die feestjes gaf. Als kind vond ik dat jammer, een feestje is leuk. Maar het was ook normaal. Oké, sommigen geven feestjes, anderen niet. Ik heb er heel leuke vrienden gehad. Het is wel zo dat zij voornamelijk naar het vmbo zijn gegaan. Ik was het brave, slimme jongetje. Ook altijd de kleinste. Ik werd niet gepest omdat ik anders was, dat boeide echt niemand iets. De juf is één keer boos op me geweest. Dáár werden grapjes over gemaakt.”

Drumband

„Zeven jaar geleden zijn we naar Limburg gekomen. Mijn middelbare school is in Maastricht maar ik heb nog twee jaar in het dorp op de basisschool gezeten. Ik kwam in groep 6-7-8, ik was de enige in mijn groep. Het waren nieuwe kinderen, dat is altijd spannend, maar ik werd prima opgenomen. Ik drumde al en zit nu bij de drumband in het dorp. Ik heb ook een bandje met mensen van school, Evil Little Genius, wij spelen meer richting rock. En ik drum in de kerk. Daar hebben we elke zondag een band.”

In de geest gevallen

„Ik ben protestants opgevoed en zit nu bij een baptistengemeente. Ik heb wel getwijfeld over het geloof. Vrienden stellen vragen, je stelt jezelf vragen. Over het homohuwelijk bijvoorbeeld, of euthanasie. Ik krijg niet mee dat dat niet goed is. Mijn vader zei laatst: je moet nooit het geloof daarop betrekken, het belangrijkst is dat God van iedereen houdt. Als ik met het geloof bezig ben voel ik me heel ontspannen. Ik ben ook ‘in de geest gevallen’, bij een jongerenbijeenkomst in het Hemelvaartsweekend. Ik begon een beetje te trillen en op een gegeven moment lag ik op de grond. Het gekke was dat ik volledig kalm was op het moment dat ik ‘bij bewustzijn’ kwam. Die ervaring heeft ook wel de doorslag gegeven om te blijven geloven. Ik denk dat God toen heel dichtbij was.”

Plastic

„Ik ga waarschijnlijk scheikunde studeren in Utrecht. Of molecular science & technology in Leiden en Delft. Ik wil het betrekken op klimaat, milieu. Bijvoorbeeld vanuit scheikunde een nieuwe stof bedenken om plastic te vervangen. Sinds een jaar of twee ben ik meer bezig met klimaat en milieu. Ik ben een beetje idealistisch ingesteld. We kunnen de wereld redden! Met een paar vrienden ben ik naar de klimaatdemonstratie geweest. Vanaf Tilburg zat de trein helemaal vol jongeren. Bij Delft mocht er niemand meer bij. Wel mooi, 15.000 jongeren die lieten zien dat er meer gedaan moet worden aan het klimaat. Ik verwacht wel iets van een reactie. Die druk wordt de politiek wel een beetje opgelegd.”