Concerten terugkijken kan vanaf nu via Bimhuis TV

Het Amsterdamse jazzpodium Bimhuis gaat via een eigen kanaal live concerten uitzenden. Vrijdagavond is via Bimhuis.nl/bimhuistv het eerste concert mee te kijken: dat van de Amerikaanse jazzsaxofonist Mark Turner met zijn kwartet. Naast de livestream gaat Bimhuis TV alle concertopnamen, vooralsnog 25 per jaar, archiveren. Terugkijken kost niets. Concerten in het Bimhuis zijn al zo’n 5 jaar te beluisteren via het eigen radiokanaal.

Shows worden met zes vanuit de studio bestuurbare camera’s, twee op het podium en vier in de zaal, gefilmd. Solo’s komen speciaal in beeld. Het Bimhuis wil nadrukkelijk ‘de beleving’ over brengen. Het jazzpodium volgt hiermee het voorbeeld van Amerikaanse jazzclubs zoals Smalls in New York die ook concerten live uitzendt via de site. Tegen betaling is te struinen in het ruime concertarchief. Ook Jazz at the Lincoln in New York zendt al geruime tijd een willekeurige selectie concerten uit.

Er wordt niets aan verdiend

In Nederland zond Paradiso van 2000 tot 2008 streams van concerten via Fabchannel uit. Dat liep destijds stuk op de kosten voor auteursrechten. Platenmaatschappijen weigerden vaak beelden af te staan van hun artiesten. Het Bimhuis is daar alert op, maar stelt ook dat het in de jazz minder aan de hand is. „Artiesten zijn vaak erg blij met goede live-opnames.”

Het podium koesterde al lang de wens om concerten te filmen en direct uit te zenden – „louter ter promotie”. Projectleider en hoofd Techniek, Jurre Wieman hoopt er, naar voorbeeld van een initiatief als MuseumTV, veel nieuw digitaal bezoek mee aan te trekken. „Livemuziek staat onder druk. In onze droom, en vooral met het vinden van extra financiën, worden de concertbeelden uitgebreid tot een digitaal Bimhuis-platform. Met interviews vooraf of muziekgeschiedenis kunnen we online bezoekers nog meer gaan bieden. En het is een fantastische manier om ook wat obscuurdere muziek voor een breder publiek te laten horen.”

Of concerten kunnen worden uitgezonden valt of staat bij het akkoord van de artiesten. Niets wordt opgenomen zonder toestemming. En er wordt niets aan verdiend. Het moet transparant blijven naar de artiesten, aldus Wieman. Niet alle musici voelen er altijd voor. „Soms valt hun concert aan het begin van hun tournee en zijn ze er nog niet zo zeker over. Of ze voelen niets voor veel gedoe. Of is hun album net uit en mag het niet van hun label.” De musici mogen de opnames (audio en beeld) altijd zelf gebruiken.