Chocoladecroissant splijt Frankrijk

Is het pain au chocolat of toch chocolatine? De Fransen zijn er al maanden druk mee. Chefs, politici en gewone burgers kunnen het niet eens worden over de officiële naam van het zoete ontbijtbroodje met een stukje chocola erin. Vooral op sociale media bevecht #TeamPainAuChocolat #TeamChocolatine met alle middelen. Een opiniepeiling, besteld door de bakkersbelangengroep Fédération des Entreprises de Boulangerie, moet het pleit beslechten.

De lobby voor pain au chocolat werd aangevoerd door de chefkok van president Emmanuel Macron in het Élysée. De op sociale media zeer actieve Guillaume Gomez kreeg nationale bekendheid nadat zijn receptenboek Cuisine, leçons en pas à pas vorig jaar in China werd uitgeroepen tot ‘beste kookboek ter wereld’ in de Gourmand World Cookbook Awards. Hij liet zich overal interviewen – niet zozeer over de gastronomische voorkeuren van de president (die zijn staatsgeheim), maar wel over zijn boek, zijn pâté en croûte en, dus, over de pain au chocolat.

Beneden de Loire wint chocolatine



Dat hij geboren is in Parijs, verklaart zijn voorkeur. Globaal boven de Loire spreken Fransen van een pain au chocolat, daaronder (en dan vooral in het zuidwesten) is het een chocolatine. Zuidelijke sterrenchefs, onder wie Hélène Darroze en Michel Sarran, lobbyden voor chocolatine nadat de kwestie vorig jaar zelfs de banken van de Assemblée Nationale bereikt had. Een groepje zuidelijke parlementsleden van de centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains wilde in een amendement bij de nieuwe landbouw- en voedselwetgeving laten vastleggen dat chocolatine de enige juiste naam is. Het voorstel werd afgewezen.

Maar het debat woedt al langer. In 2017 schreven leerlingen van een school in Montauban (bij Toulouse) aan Macrons voorganger François Hollande met het verzoek het woord chocolatine tenminste in officiële Franse woordenboeken op te nemen.

En in Franstalig Canada is het ook chocolatine

De argumentatie: niet alleen een kwart van de Franse bevolking, vooral dus in de Sud-Ouest, gebruikt het woord, maar ook in Quebec, het Franstalig deel van Canada, en in een aantal andere Franstalige landen zou chocolatine gangbaarder zijn dan pain au chocolat. Het broodje komt, zoals de meest viennoiserie, oorspronkelijk uit Oostenrijk, schreven ze, en zou daar een Schokoladencroissant genoemd zijn. Dus: meer croissant (feuilleté, gebak) dan brood (pain). 16 november organiseerde een lokale radiozender in Toulouse de eerste ‘Werelddag voor de chocolatine’, waarbij de stad in de Haute-Garonne de ‘wereldhoofdstad van de chocolatine’ moest worden.

De representatieve steekproef van bureau Ifop, waarvan afgelopen week de resultaten bekendgemaakt werden, leert dat 84 procent van de Fransen pain au chocolat aanhangt en slechts 16 procent van chocolatine spreekt. Sarran neemt er geen genoegen mee. „De chocolatine, dat is werk van een edelsmid, voorbehouden aan een elite die dat weet te waarderen. De pain au chocolat is als brood, om iedereen te voeden”, schreef hij op Twitter. „Maar ook dat is goed.”