Chelsea Manning gevangengezet totdat ze getuigd over WikiLeaks

De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning wordt gevangengezet tot het moment dat ze gaat getuigen voor een jury in een onderzoek naar WikiLeaks. Dat heeft een federale rechter in Alexandria, in de Amerikaanse staat Virginia, vrijdag besloten, schrijft The Washington Post.

De rechter besloot tot onmiddelijke opsluiting nadat Manning verklaarde dat ze geen intentie had om te getuigen. Ze zei dat “geheime hoorzittingen gunstig zijn voor de overheid”. Chelsea Manning, die voorheen bekend stond als Bradley Manning en in 2017 een geslachtsverandering onderging, werkte als data-analist voor het Amerikaanse leger. In 2010 lekte ze honderdduizenden documenten aan klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

