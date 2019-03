Amsterdam stelt prijsplafond in voor nieuwe koopwoningen in middensector

De gemeente Amsterdam gaat een maximale verkoopprijs invoeren voor koopwoningen in de middensector. Dat besluit is vrijdag bekendgemaakt door de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen, SP). Ook kijkt het gemeentebestuur naar andere maatregelen om te voorkomen dat meer huizen in handen van beleggers komen.

De gemeente wil dat er meer huizen beschikbaar komen voor huishoudens die per jaar tussen de 38.000 tot 60.000 euro verdienen. Zij verdienen nu vaak te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. De maximale verkoopprijs voor nieuwbouw in de middensector komt tussen de 175.000 en 297.000 euro te liggen. Wethouder Ivens zegt tegen Het Parool dat er een plafond moet komen omdat juist de middeninkomens “het niet redden op de vrije markt.”

De kunstmatig lage prijs zet de deur open voor speculatie, maar een antispeculatiebeding is volgens Ivens geen optie. Dat zou inhouden dat de gemeente kopers mag beboeten wanneer zij hun nieuwbouwhuis sneller doorverkopen dan afgesproken. De maatregel zou snelle prijsopdrijving tegen gaan, maar is volgens Ivens niet effectief omdat de maatregel in de praktijk lastig te handhaven is. Bovendien kan een antispeculatiebeding maar voor relatief korte tijd worden opgelegd.

Dit bericht wordt aangevuld.