Amerikaanse voetbalsters eisen gelijke betaling

Voetbalsters van het Amerikaanse nationale elftal willen evenveel verdienen als hun mannelijke collega’s. Op de Dag van de Vrouw hebben ze bij een federale rechtbank in Los Angeles een zaak aangespannen tegen de Amerikaanse voetbalbond, meldt persbureau AP.

De 28 vrouwen betogen dat er sprake is van “geïnstitutionaliseerde genderdiscriminatie”, zoals verschil in wedstrijdpremies. De Amerikaanse voetbalvrouwen behoren tot de beste van de wereld, ze zijn drievoudig wereldkampioen en wonnen vier keer olympisch goud. Over drie maanden verdedigen de vrouwen op het WK in Frankrijk hun titel.

Lees ook: Voetbalsters Amerika zijn ongelijke behandeling beu

De mannen spelen daarentegen een zeer kleine rol in het internationale voetbal. Het Amerikaanse voetbalelftal kwam nooit verder dan de achtste finales op een WK.

Rolmodel

De voetbalvrouwen strijden al langer voor gelijke behandeling. Vijf topspeelsters spanden in april 2016 een rechtszaak aan bij de Equal Employment Opportunity Commission, de instantie die mensen in de VS beschermt tegen discriminatie op de werkvloer. Het leverde een jaar later een beter contract op bij de Amerikaanse voetbalbond.

Volgens de voetbalvrouwen is deze rechtszaak nodig omdat er nog geen “gelijkheid is op de werkvloer”. De sporters hopen dat ze ook een rolmodel zijn voor andere vrouwen en dat deze actie “inspirerend werkt voor vrouwen overal in de wereld”. De Amerikaanse voetbalbond heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Ook de Deense voetbalsters lagen in het verleden overhoop met de voetbalbond vanwege ongelijke betalingen. In november 2017 kwamen de vrouwen niet opdagen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. In het Noorse voetbal zijn er wel gelijke betalingen. De mannen van het nationale voetbaleftal besloten in oktober 2017 de inkomsten eerlijk te delen met de vrouwen.