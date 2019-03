Algiers toneel van grootste protesten in bijna dertig jaar

In Algiers hebben vrijdag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen president Abdelaziz Bouteflika. Het waren de meest omvangrijke protesten in de Algerijnse hoofdstad sinds er in 1991 een verkiezing werd afgelast, meldt persbureau Reuters. De demonstraties verliepen grotendeels rustig.

Het leger en een belangrijke geestelijke leken zich vrijdag positief op te stellen tegenover het protesterende volk. In het tijdschrift van de krijgsmacht staat dat de verhouding tussen het leger en de Algerijnen goed is. “Ze behoren allebei tot hetzelfde land”, vermeldt het blad volgens Reuters. Een van de populairste imams van Algiers bad niet voor president Bouteflika, terwijl hij dat normaal gesproken wel iedere vrijdag doet.

Foto Ryad Kramdi/AFP Foto Zohra Bensemra/Reuters Foto Ryad Kramdi/AFP

De betogers eisen dat de 82-jarige Bouteflika zich niet opnieuw verkiesbaar stelt bij de verkiezingen in april. Bouteflika, sinds 1999 aan de macht, maakte in februari bekend dat hij voor een vijfde termijn wil gaan. Dat tot onvrede van veel Algerijnen, die genoeg hebben van de bejaarde elite in het Noord-Afrikaanse land. Bouteflika zelf verschijnt amper nog in het openbaar sinds hij in 2013 een beroerte kreeg en in een rolstoel belandde.

Werkloosheid en corruptie

Sinds de aankondiging van Bouteflika’s kandidatuur zijn er al meerdere keren grote protesten geweest. Achter de demonstraties gaat ook boosheid over de hoge werkloosheid en corruptie schuil. Die problemen verergerden toen een paar jaar geleden de olieprijzen inzakten en de economie in een crisis belandde. Veel Algerijnen leggen de schuld voor alle ellende bij de machthebbers, veelal veteranen van de onafhankelijkheidsstrijd in de jaren vijftig en zestig.

De elite is er intussen veel aan gelegen dat Bouteflika aan de macht blijft. Het is een publiek geheim dat Bouteflika de spil is een entourage van politici, zakenlui en hoge militairen, die allemaal financieel profiteren van hun goede relatie met de president. Bouteflika zelf verblijft momenteel overigens sinds ruim een week in een ziekenhuis in het Zwitserse Genève.