Advocaat: geheugen Astrid Holleeder mogelijk gekleurd door PTSS

Advocaat Sander Janssen vermoedt dat Astrid Holleeder lijdt aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij zei dit tijdens de tweede dag van zijn pleidooi in de strafzaak tegen zijn cliënt.

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden levenslang geëist tegen Holleeder voor betrokkenheid bij vijf onderwereldmoorden. Volgens de advocaat van Willem Holleeder is PTSS een mogelijke oorzaak voor de negatieve en belastende verklaringen die Astrid Holleeder heeft afgelegd over haar broer Willem. Die verklaringen zijn volgens Janssen samen met die van haar zus Sonja „het cement in de zaak tegen hun broer Willem”.

Janssen stelt in zijn pleidooi dat hij geen gedragsdeskundige is en daarom ook niet kan vaststellen of het klopt. Toch wijst hij de rechtbank in zijn pleidooi op een aantal belangrijke kenmerken van PTSS waaraan Astrid Holleeder volgens Janssen voldoet. Hij verwijst wel naar het boek Judas waarin Astrid zelf over het onderwerp begint naar aanleiding van haar opvoeding. „Ik leed aan alle stereotype afwijkingen die je aan zo’n opvoeding over kan houden”, schrijft Astrid in Judas. „Agressieregulatieprobleem, hechtingsstoornis, bindingsangst, posttraumatische stressstoornis, herhalingsdwang – het was allemaal op mij van toepassing.”

Laatste zetje

Janssen stelt dat PTSS er toe kan leiden dat het geheugen van mensen wordt gekleurd. „Ik denk dat Astrid oprecht denkt dat haar broer Willem achter alle slechte dingen in haar leven zit en ervan overtuigd is dat hij levensgevaarlijk is”, aldus Janssen. „Astrid heeft dit gevoel naar mijn stellige overtuiging overgedragen op Sonja.”

Lees eerdere stukken terug over deze zaak in het dossier Holleeder

Hij voegde eraan toe dat daarmee niet is gezegd dat alle verklaringen van Astrid Holleeder onzin zijn. „Dat is niet zo.” Maar volgens Janssen wist de strafrechtadvocate Astrid Holleeder precies wat er nodig was om het laatste zetje te geven in het dossier van haar broer. „Daarom verwijt Willem Holleeder haar zus ook dat zij een verhaal in elkaar heeft gezet.”