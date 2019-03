Zes jaar cel voor ‘inside job’-overval op waardetransport

Drie mannen zijn donderdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van ten minste zes jaar voor een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam, in 2016. Een van de drie was de bestuurder het transport. De twee anderen waren een broer van de chauffeur en een handlanger. De overvallers maakten sieraden en horloges buit ter waarde van bijna 290.000 euro. In totaal stonden in de zaak acht verdachten terecht.

De overvallers moeten geweten hebben dat het busje volgeladen was met luxegoederen, concludeerde rechter. Het was van de buitenkant namelijk niet als waardetransport herkenbaar. De rechtbank spreekt van een ‘inside job’, een misdaad met hulp van binnenuit.

De bestuurder van het busje had bij zijn rit in december 2016 telefonisch contact met de overvallers. Hij week af van de geplande route en zette de ramen open. Daardoor konden de inzittenden van het busje, onder wie de bijrijder, die niet bij de roof betrokken was, bedreigd worden. Nadat de dieven hun buit uit de auto hadden gehaald, staken ze het busje in brand.

Heling

Bij een huiszoeking, drie weken na de overval, vond de politie een deel van de buit terug. In het huis werden ook vingerafdrukken gevonden. De 41-jarige bewoner van de woning kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor heling. Twee anderen kregen taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd voor heling, witwassen en hennepteelt.

De langste straf werd opgelegd aan een van de drie overvallers. Zijn straf viel twee maanden hoger uit, 74 maanden, omdat hij ook veroordeeld werd voor hennepteelt. De drie overvallers moeten een schadevergoeding van in totaal 265.000 euro betalen. Twee verdachten werden vrijgesproken.