Volg hier het RTL-verkiezingsdebat

Eerste debat gevoerd over klimaat Over de eerste stelling, "Nederland moet internationaal voorop lopen in klimaatbeleid", wordt gedebatteerd door VVD-leider Klaas Dijkhoff, Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, D66-leider Rob Jetten en GroenLinks-leider Jesse Klaver. Dijkhoff en Baudet drukken op rood, voor 'oneens', Jetten en Klaver op groen. Het verbaast Jetten, zegt hij, dat Dijkhoff het oneens is met de stelling. "Nederlang ligt voor de helft onder de zeespiegel. Als we internationaal voorop lopen kunnen we betaalbare transitie maken!" Dijkhoff repliceert: "Het is voor mij geen wedstrijd." Volgens Thierry Baudet zitten beide heren "op een volkomen verkeerd spoor". Hij strooit met cijfers, de klimaatplannen zouden duizend miljard euro kosten, terwijl ze een minimale opbrengt hebben. "Ik ga ervan uit dat nieuwe Eerste Kamer een klimaatwet zal blokkeren en terug zal sturen naar Tweede Kamer." Klaver toonde zich optimistisch. Hij waagde zich aan een voorspelling: zondag zouden tienduizend mensen volgens hem gaan demonstreren tijdens de klimaatmars. "Die omslag gaat er echt wel komen.Ik ga alles op alles zetten, die nieuwe Eerste Kamer gaat Nederland groener maken." Hij bepleitte een CO2-belasting. Klaas Dijkhoff gaf aan te willen wachten op de berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving met het kiezen voor plannen. Ook hamerde hij op het belang van draagvlak voor klimaatplannen. "Dit gaat 31 jaar duren, dit is een marathon. Ik heb liever dat we een jaartje later de finish halen, dan nooit." Jetten draaide het net als Klaver positief: "Dit is winst. Twee jaar geleden wilde de VVD nog niets doen. Nu komt de VVD langzaam aan in de groene stand." Klaver liep openlijk vooruit op de verkiezingsuitslag, waarin hij voorspelde dat de coalitie zijn partij nodig zal hebben in de Eerste Kamer. "Na 20 maart moet het kabinet naar GroenLinks kijken. Dijkhoff kan ervoor weglopen, maar de grote bedrijven zullen moeten betalen." Baudet trok de menselijke invloed van het klimaat in twijfel. Hij pleitte ervoor een onderscheid te maken tussen klimaat en milieu, waarbij het laatste wel een punt van zorg is. "Het klimaat verandert voortdurend, dat is evident. Maar de menselijke invloed daarbij is onduidelijk. Als het al zo zou zijn is het volstrekt irrationeel om er 1000 miljard te investeren."

Dijkhoff gewild in het debat Dijkhoff is nu al gewild vanavond: ook Lodewijk Asscher daagt hem uit voor een debat. De PvdA-leider vraagt Dijkhoff waarom hij niet meer in de publieke sector investeert, en in plaats daarvan te veel geld aan bedrijven geeft. "U geeft 4 miljard uit aan verlaging van de winstbelasting. De grote vraag is: wie wilt u eerder laten vallen? Grote bedrijven of uw kabinet?" Volgens Dijkhoff is het een valse tegenstelling. "Bedrijven zijn voor mij geen doel op zich. Ik heb nog nooit voor de multinationals gekozen, dat is een slap verhaal." Opvallend is dat Dijkhoff tegenover zijn opponent wederom erkent dat mensen nog onvoldoende van de groei merken. "Ik ben ook nog niet tevreden over wat we nu kunnen doen voor leraren, agenten en verplegers", zei hij tegen Asscher. B_Rijlaarsdam Barbara Rijlaarsdam En ook de PvdA wil meteen de VVD uitdagen. “Hoi”, zegt Dijkhoff olijk tegen Asscher #RTLdebat 7 maart 2019 @ 19:50 Volgen

Wilders valt meteen Dijkhoff aan Wilders valt Dijkhoff aan op de belofte die het kabinet heeft gemaakt, dat alle Nederlanders zullen merken dat het economisch beter gaat. "Mijn vraag is: Wanneer? Wanneer gaan de mensen dat eindelijk merken?" Dijkhoff geeft aan Wilders toe dat mensen het nog onvoldoende merken. "Iedereen heeft ingeleverd", aldus Dijkhoff, maar inmiddels begint men het beter te krijgen. "Ik wil nog veel meer, nog veel harder werken om de economie te versterken." Volgens Dijkhoff zien mensen het al voor een deel, maar hij gaat opvallend ver mee in Wilders' punt dat het nog onvoldoende te zien is. Wilders: "Het is niet nu. Mensen zien het niet. U kunt net zo goed liegen als Mark Rutte." B_Rijlaarsdam Barbara Rijlaarsdam Het is duidelijk op wie Geert Wilders zijn pijlen vanavond richt: op de VVD #RTLdebat 7 maart 2019 @ 19:48 Volgen

Het debat is begonnen Er zijn vier thema's waarover steeds vier politici debatteren. Wel mogen alle politici elkaar met een speciale knop onderbreken, om een 'een-op-een-debat' uit te dagen. In totaal mag iedere fractieleider een ander één keer uitdagen. Fractieleiders mogen wel een onbeperkt aantal keren uitgedaagd worden. Geert Wilders drukte direct op zijn knop, eigenlijk wilde hij premier Mark Rutte uitdagen. Die is niet aanwezig, dus daagde Wilders VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff uit.

Eerste debat gaat over klimaat Om 20:30 uur wordt het spits zodirect afgebeten met een debat tussen VVD-leider Klaas Dijkhoff, Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, D66-leider Rob Jetten en GroenLinks-leider Jesse Klaver over de stelling: "Nederland moet internationaal voorop lopen in klimaatbeleid". Bij het begin van elk debat mogen alle debaters middels een knop aangeven het eens of oneens met de stelling te zijn. B_Rijlaarsdam Barbara Rijlaarsdam https://t.co/cbQTizLsA2 Het gaat bijna beginnen #RTLdebat 7 maart 2019 @ 19:23 Volgen