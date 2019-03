Voetbalbond UEFA onderzoekt mogelijke fraude bij Manchester City

De financiële controlecommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft een onderzoek geopend naar mogelijke fraude bij Manchester City. Dat schrijft UEFA donderdagavond. De aanleiding voor het onderzoek zijn de Football Leaks-publicaties, die stellen dat de Britse voetbalclub met de cijfers heeft gesjoemeld.

De bond onderzoekt of de club de Financial Fair Play-regels (FFP) heeft overtreden. Deze regels zijn opgesteld om clubuitgaven aan banden te leggen. “Het onderzoek concentreert zich op de verschillende vermeende overtredingen van de FFP die recentelijk in de openbaarheid kwamen in verschillende media”, schrijft de Europese voetbalbond in de verklaring. UEFA geeft geen verdere toelichting tot het onderzoek is afgerond.

In de Football Leaks kwam onder andere naar buiten dat de hoofdsponsor, Etihad Airways, in 2015 voor een bedrag van 75,5 miljoen euro in de begroting zou zijn opgenomen, terwijl deze feitelijk 9 miljoen euro betaalde. Het resterende bedrag zou via een omweg bij City terecht zijn gekomen.

In december berichtten verscheidene Britse media al dat UEFA onderzoek naar Manchester City deed. Dat is nu dus bevestigd. De zwaarste maatregel voor het overtreden van FFP-regels is een verbod op deelname aan de Champions League.

De club is sinds 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group, het bedrijf van sjeik Mansour bin Zahyed Al Nayhan. Dankzij miljoenentransfers is de tweede club van Manchester opgeklommen tot een van de beste teams van Europa. In 2012, 2014 en 2018 werd City kampioen in de Premier League. City is een van de kanshebbers voor het winnen van de Champions League.