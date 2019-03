Het is buitenspeelweer en ik fiets langs het speeltuintje in de straat. Twee jongens en een meisje van een jaar of zeven, acht zijn aan het voetballen. Ik geniet en ga in gedachten 45 jaar terug, naar het schoolplein in ons dorp. We waren altijd aan het voetballen en een scheids was niet nodig. Partijtjes kiezen na voetjes meten en wie verloor had de aftrap. Was de bal uit, dan gold ‘heppiehep’ – wie ’m haalde, mocht ’m uitnemen.

Een tackle, één van de voetballertjes blijft liggen, de ander speelt de heilige onschuld. Dan zie ik nummer drie een gebaar maken. Een grote rechthoek in de lucht. Hij loopt naar het speelgoedtreintje iets verderop, om de beelden terug te kijken.