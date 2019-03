Vervolging brand Grenfell Tower niet voor 2021

Het duurt nog zeker twee jaar voor de onderzoeken naar de brand in Grenfell Tower in Londen afgerond zijn en verdachten vervolgd kunnen worden. Dat heeft de politie in Londen woensdagavond bekendgemaakt. De vertraging komt doordat er tegelijkertijd drie onderzoeken lopen naar de brand, die in 2017 het leven kostte aan 72 mensen.

Behalve het politieonderzoek en een onderzoek door de Britse justitie loopt er ook een onafhankelijk onderzoek door een oud-rechter. Dat werd twee weken na de brand ingesteld door premier Theresa May om de oorzaken vast te stellen en herhaling te voorkomen. Politie en justitie willen niet overgaan tot vervolging voordat dit onderzoek, de Grenfell Tower Inquiry (GTI), is afgerond. De onderzoekers lieten eerder weten niet voor eind dit jaar openbare hoorzittingen te zullen houden. Politie en justitie verwachten daardoor pas eind 2021 verdere stappen te kunnen zetten.

Nalatigheid en doodslag

Matt Bonner, die het onderzoek van de Metropolitan Police leidt, zegt: “We hebben van meet af aan een grondig onderzoek beloofd. Dat betekent dat we alle relevante informatie moeten meenemen. Ook die uit de GTI.” Tegen persbureau Reuters zegt hij dat er een aantal aanklachten in voorbereiding is, zoals grove nalatigheid, doodslag en schendingen van de Britse Arbowet.

Nabestaanden en buurtbewoners van de slachtoffers zijn boos over de beslissing voorlopig geen vervolging in te stellen, zegt een woordvoerder tegen de Britse krant The Guardian: “Het is extreem frustrerend en ontmoedigend dat het onderzoek zo lang moet duren.”

Een jaar na de brand hadden bewoners van het gebouw nog steeds geen andere huizen. De buurt wil schuldigen zien, en vervolging.

De Grenfell Tower, in het westen van Londen, brandde in juni 2017 volledig uit. De brand in de toren, die in zijn geheel uit sociale huurwoningen bestond, begon in de keuken van een appartement op de vierde verdieping. Doordat de gevelplaten aan de buitenmuren zeer makkelijk brandden, verspreidde het vuur zich razendsnel over het hele gebouw. Het duurde zestig uur voordat de brandweer het vuur had geblust. Het was de hevigste brand in het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.

De regering van premier May kreeg kritiek dat ze na de brand te laat en inadequaat had opgetreden. Dat was volgens sommigen symbolisch voor de sociale ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de eerste herdenking van de brand, in juni vorig jaar, erkende Theresa May dat ze tekort had geschoten.