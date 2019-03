Een camera met een joekel van een lens bungelt om de nek van Xinran Sun (26). Aan het einde van een dag als vandaag komt hij terug op zijn hotelkamer met meer dan zevenhonderd plaatjes. Veel van kunst en architectuur, weinig van mensen. „Mijn vriendin is een uitzondering.” Vanavond zullen het vooral foto’s van schilderijen uit het Van Gogh Museum zijn.

Sun studeert al zeven jaar aan de hotelschool in Parijs, maar komt oorspronkelijk uit Yangzhou, een stad met zo’n vier miljoen inwoners in het oosten van China. „ Een dorp vergeleken bij Shanghai.”

De eerste keer dat hij Nederland bezocht, hadden zijn Parijse vrienden hem gewaarschuwd voor de gierige en baatzuchtige aard van de Nederlander. „Bij terugkeer vertelde ik ze dat ik er niets van had gemerkt.” Zijn vrienden moesten daarop toegeven nooit in Nederland te zijn geweest.

Dit is de vierde keer dat hij in Amsterdam is, maar eigenlijk komt hij niet naar Nederland voor de hoofdstad, bekent hij. Hij komt vooral voor de Zaanse Schans. „Dat plattelandse, het doet me denken aan thuis.”

De angst regeert, net als in veel andere Europese landen

Waarbij ‘thuis’ gemengde gevoelens oproept. In Yangzhou kan hij niet zeggen wat hij wil en voelt. De Chinese overheid houdt haar burgers volgens hem nauwlettend in de gaten – ook in het buitenland. „Veel van wat hier mag, is verboden in China. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Kritiek kan alleen maar problemen opleveren. Het is te gevaarlijk.” Zenuwachtig pakt hij de camerariem om zijn nek vast.

Toch voelt hij zich in Nederland vrij. Nog vrijer dan in Frankrijk, waar hij zich niet altijd welkom voelt. „Er zijn grote demonstraties tegen immigranten. De angst regeert, net als in veel andere Europese landen. ”

Als Sun zijn studie heeft afgerond, wil hij misschien wel een tijdje in Zaandam wonen. Zodat hij zich vaker thuis kan voelen zonder thuis te zijn. „Maar dan wil ik eerst de Nederlandse cultuur wat beter begrijpen. Door dit soort reizen probeer ik daar meer over te weten te komen .”