Van misbruik beschuldigde R. Kelly opnieuw gearresteerd

De in opspraak geraakte zanger R. Kelly is woensdag gearresteerd vanwege een zaak over niet-betaalde alimentatie. De politie in Chicago bevestigt tegenover persbureau Reuters dat de zanger nog een bedrag van 161.000 dollar (142.000 euro) moet betalen voor hij zal worden vrijgelaten.

Woensdag woonde R. Kelly een zitting bij in de rechtbank van Cook County over de alimentatie die hij nog aan zijn ex-vrouw Andrea Kelly - met wie hij drie kinderen heeft - schuldig is. Volgens zijn publicist was hij bereid om maar een deel te betalen omdat de zanger naar eigen zeggen niet het gehele bedrag zou kunnen ophoesten. De zanger zou in financiële problemen zitten.

De Amerikaanse justitie opende begin januari een groot onderzoek naar tientallen beschuldigingen van seksueel misbruik door de 52-jarige zanger. R. Kelly wordt al jaren van misbruik beschuldigd, maar dit leidde nooit tot een veroordeling. De documentairereeks Surviving R. Kelly was aanleiding voor de openbaar ministeries in de staten Georgia en Illinois een nieuw strafrechtelijk onderzoek te openen.

De zanger zelf houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat de beschuldigers liegen. Halverwege februari gaf hij zichzelf aan vanwege het onderzoek dat naar hem liep. Een week later werd hij op borgtocht vrijgelaten nadat een 47-jarige vrouw uit Illinois, die zichzelf een ‘vriendin’ van Kelly noemt, de borgsom van 100.000 dollar (bijna 90.000 euro) voor hem had betaald.

