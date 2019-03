Thaise partij die prinses als premier wilde verboden

Het hooggerechtshof in Thailand heeft donderdag de oppositiepartij Raksa Chart verboden. De voornaamste reden is volgens persbureau Reuters de poging om prinses Ubolratana (67) op te voeren als kandidaat voor het premierschap. De parlementsverkiezingen, waar de partij aan had willen deelnemen, in Thailand zijn over tweeënhalve week.

De zaak tegen Raksa Chart, die geleid wordt door bondgenoten van oud-premier Thaksin Shinawatra, was aangespannen door de Thaise kiescommissie. De kandidatuur van Ubolratana, de zus van de koning, was volgens de commissie in strijd met de Thaise monarchie en grondwet.

Het partijbestuur heeft het besluit volgens Reuters geaccepteerd. Partijleider Preechapol Pongpanich zei buiten het zwaar beveiligde hof in de hoofdstad Bangkok dat Raksa Chart uitsluitend goede bedoelingen had.

De Thaise prinses die hoopte premier te worden namens de oppositie, werd teruggefloten door haar broer. De Thai zijn in de war.

Ongepast en onwettig

De partij schoof prinses Ubolratana vorige maand naar voren als kandidaat-premier. Koning Maha Vajiralongkorn omschreef de politieke ambities van zijn zus daarop als “ongepast en onwettig”. In de regel houdt het koningshuis in Thailand zich afzijdig van de politiek.

Ubolratana staat op haar beurt min of meer buiten het koningshuis sinds ze in 1972 afstand deed van haar koninklijke titels om met een Amerikaan te trouwen. Ze wordt in Thailand niettemin nog steeds als “prinses” aangesproken. Na haar scheiding kwam ze in 2001 terug naar Thailand, waar ze bekend is als zangeres en actrice.

Het Thaise leger en huidig premier Prayuth Chan-ocha, die in 2014 de staatsgreep leidde tegen de regering van toenmalig premier Thaksin, staan bekend als zeer koningsgezind. De parlementsverkiezingen van zondag 24 maart zijn de eerste sinds de coup.