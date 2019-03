Rapper Fresku toont eigenheid in het theater

Cabaret Voordat het te laat is door Fresku. Gezien: 6/3 in de Leidse Schouwburg. Tournee t/m 24/4. Inl. senf.nl ●●●●●

Als je mij niet kent als rapper, zegt Fresku, dan zit je naar een heel onzeker Antilliaans jongetje te kijken. En daarmee heeft hij de toon gezet. Hij is de succesvolle rapper die zijn hiphopwerkzaamheden af en toe wil combineren met een carrière in het theater – zonder precies te weten wat theater is. Sterker nog: hij beweert dat hij niet eens een show heeft, omdat zijn huiselijke bestaan het afgelopen jaar veel te gecompliceerd was om een theaterprogramma te maken. Zodat hij nu een show staat te spelen over het feit dat hij geen show heeft, en ook niet eens goed weet waarover die dan zou moeten gaan.

Voordat het te laat is is . Over het eerste werd opgemerkt dat het nogal ongestructureerd en overladen was. Dit tweede is bijkans het tegendeel. Roy Reymound, zoals zijn ware naam luidt, bespreekt vooral particuliere problemen. Hij vertelt over een mislukkend liefdesleven, de netelige geboorte van een ziek zoontje , en een inwonende vader die evenmin bijdraagt tot een ontspannen bestaan.

Lees ook het interview met Fresku over zijn nieuwe show: ‘Dit zijn mijn kleine hersenscheten’

In zijn rood-leren pak oogt Fresku als een vlotte stand-up comedian, maar zijn optreden verloopt vooral hortend en stotend, met onhandige overgangen. Wat hem redt, is de oprechte indruk die hij weet te wekken. Hij speelt niet nadrukkelijk op de lach, maar maakt kleine grapjes die vanzelf uit de situatie lijken voort te komen.

Slechts in twee nummers die nogal uit de lucht komen vallen (over een party met BN’ers en over het tv-programma Help, mijn man is klusser!) verruilt hij zijn eigenheid voor het oproepen van een gulle lach. Al vormen die twee traditionele cabaretconferences met hun makkelijke doelwitten wel een stijlbreuk. Even lijkt Fresku dan de geroutineerde grappenmaker die hij zo overduidelijk niet is. Of niet wil zijn.