Nemmouche schuldig aan viervoudige moord in Joods museum Brussel

De Fransman Mehdi Nemmouche is donderdag door een Belgische jury schuldig bevonden aan een viervoudige moord in het Joods museum in Brussel. Hij schoot in mei 2014 twee Israëlische toeristen en twee medewerkers van het museum dood. Zijn landgenoot Nacer Bendrer, die de wapens zou hebben geleverd, wordt gezien als mededader van de terroristische moord, meldt de Belgische krant De Standaard.

Het oordeel tegen Bendrer was strenger dan de eis van de openbaar aanklager die hem alleen zag als medeplichtige. Volgens de jury wist Bendrer echter wat Nemmouche van plan was en bood hij hulp bij de terroristische actie. De verdediging had vrijspraak geëist. Komende vrijdag maakt het hof in Brussel de straf bekend.

Aangesloten bij Islamitische Staat

De 29-jarige Nemmouche schoot op zaterdag 24 mei 2014 in nog geen anderhalve minuut het Israelische koppel Emmanuel en Miriam Riva en museummedewerker Dominique Sabrier dood. Zijn collega Alexandre Strens raakte zwaargewond en bezweek een paar dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Na de aanslag werden Joodse gebouwen in België en in Nederland extra bewaakt.

Zes dagen na de viervoudige moord werd Nemmouche opgepakt in Marseille. Hij was nog in het bezit van de wapens die hij had gebruikt: een revolver en een kalasjnikov.

Uit het strafrechtelijk onderzoek bleek dat Nemmouche radicaliseerde in de gevangenis. Na het uitzitten van zijn straf voor kleine vergrijpen vertrok hij naar Syrië waar de Fransman uit Roubaix zich aansloot bij de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Hij was verantwoordelijk voor het bewaken van gevangenen. Nemmouche zou in 2014 hebben gezeged dat hij Israeliërs wilde vermoorden, verklaarden Franse journalisten die door hem bewaakt werden.

Volgens Belgische justitie maakte Nemmouche deel uit van een groep IS-gangers die aanslagen pleegden in Europa. Zo had hij nauw contact met Najim Lachraaoui, zelfmoordterrorist bij de aanslagen in Brussel, en Abdelhamid Abaaoud, het brein achter de aanslagen in Parijs.