Nederland met verstild liedje naar Songfestival in Tel Aviv

Eurovisie Songfestival Duncan Laurence: ‘Arcade’ Inzending Nederland; 14, 16 en 18 mei, Tel Aviv

Geen rocknummer, geen countryliedje, geen powerballade – op het komende Songfestival wordt Nederland vertegenwoordigd door het liedje ‘Arcade’, een bijna esoterisch nummer met verstilde momenten en gevoelvolle zang. Een nummer van een jonge artiest bovendien, Duncan Laurence, met een scherp oor voor eigentijdse muziektrends.

Nadat de laatste jaren bekende artiesten als Anouk, Waylon en Ilse de Lange naar het festival werden uitgezonden, laat Nederland zich komende mei, in Tel Aviv, vertegenwoordigen door de 24-jarige, tot nog toe onbekende zanger uit Hellevoetsluis.

Duncan Laurence, artiestennaam van Duncan de Moor, deed de Rockacademie in Tilburg en nam in 2014 deel aan talentenshow The Voice Of Holland waar hij in het team van Ilse DeLange de halve finales haalde. Toen AVROTROS een geschikte kandidaat voor het festival zocht, heeft DeLange bemiddeld. tussen de zanger en de selectiecommissie.

Verrassend hedendaags

Het door Laurence zelf geschreven liedje ‘Arcade’ klinkt verrassend hedendaags, bleek donderdagavond bij de première in De Wereld Draait Door. Het gevoelige nummer kreeg een intiem klinkende begeleiding en smachtende zang; de melodie kruipt langzaam onder de huid. Twee weken geleden verscheen een eerste versie van ‘Arcade’ op YouTube, waarin Laurence zijn zang nog liet begeleiden door een akoestische gitaar. In de definitieve versie blijkt die gitaar te worden overstemd door vrouwelijke koorzang die de melodielijn levert. Subtiele piano en ijle klanken van synthesizers en strijkers omlijsten Laurence’s zangstem, die kwetsbaar klinkt maar ook robuuster kan uithalen.

Stijl en liedje hebben overeenkomsten met de nu populaire José González, en vooral met de Australische zanger RY X. Met deze laatste deelt Laurence niet alleen de omhoog schietende falsetstem, maar ook de smeulende instrumentatie – al zorgt Laurence op driekwart van het nummer voor een mee-klap moment, met alleen zang en zware drumklappen.

Hoop

Het lied gaat over hoop, zei Duncan Laurence, donderdagavond in DWDD. Die hoop blijkt uit de videoclip waarin hij zwemt vanuit de donkere diepte naar het verlichte oppervlak. Hoop spreekt ook uit koesterende zang.

De tekst daarentegen laat zich nauwelijks hoopvol uitleggen. In dit lied is de ‘arcade’ geen Romeinse zuilengalerij, maar een spelletjeshal met fruitmachines en videospelletjes (‘Small-town boy in a big arcade’). Liefde wordt vergeleken met gokken, en je kunt niet winnen: ‘I spent all of the love I’ve saved’.

Zijn conclusie is ‘Loving you is a losing game’ (ongeveer hetzelfde verwoord als Amy Winehouse, in haar ‘Love is a losing game’). De slotsom van ‘Arcade’ is daarmee duister: liefde is een gokmachine, en die laat je soms winnen, maar meestal verliezen.