Kolencentrale Hemweg in Amsterdam volgend jaar al dicht

De kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg gaat volgend jaar al dicht. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De vervroegde sluiting van de centrale moet helpen bij het halen van het Urgenda-doel over CO₂-uitstoot. Voor 2021 moet Nederland 25 procent minder uitstoten dan in 1990, oordeelde het gerechtshof afgelopen oktober.

In het regeerakkoord stond al dat de vijf Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 sluiten. De Hemwegcentrale zou in principe tot 2025 openblijven. Om de vervroegde sluiting mogelijk te maken, zal het kabinet een wetswijziging moeten doorvoeren.

Een woordvoerder van Nuon zegt nog niet officieel te hebben vernomen dat de centrale vervroegd sluit:

“Ons enige houvast is het wetsvoorstel waarin een overgangsperiode voor de Hemwegcentrale staat tot eind 2024. We vinden het heel vervelend dat onze medewerkers dit nu uit de pers moeten horen.”

Extra maatregelen

Afgelopen januari raamde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het Urgenda-doel niet behaald zou worden als het kabinet de plannen niet aan zou passen. Zonder extra maatregelen zou de Nederlandse CO₂-uitstoot slechts met 17 tot 24 procent gereduceerd worden.

Hoeveel de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale de schatkist gaat kosten, is nog onduidelijk. Nuon loopt inkomsten mis nu de centrale eerder dicht gaat. Het bedrijf zal die derving mogelijk op de staat willen verhalen. Ook moet er een afvloeiingsregeling komen voor de ongeveer tweehonderd werknemers.