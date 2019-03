Werknemers industriebedrijven wijzen CO₂-heffing af: wij zijn geen grote vervuilers

De ondernemingsraden van zeventien grote industriebedrijven waarschuwen politiek Den Haag en de provinciale lijsttrekkers voor de gevolgen van een CO 2 -belasting. Dat doen zij donderdag in een open brief in de Volkskrant. De werknemersvertegenwoordigingen van onder meer Tata Steel en Shell zeggen dat de bedrijven onterecht worden aangewezen als de “grote vervuilers”.

In de brief stellen de ondernemingsraden dat hun bedrijven binnen Europa juist voorop lopen op het gebied van energie-efficiëntie en een zo laag mogelijke CO 2 -uitstoot. Een CO 2 -heffing in Nederland zou daarom betekenen dat zaken als staal, benzine en chemie-producten geïmporteerd moeten worden uit landen die “minder ambitieus zijn met maatregelen op het gebied van klimaat en broeikasemissiereductie”. De ondernemingsraden stellen dat een CO 2 -belasting de uitstoot daarom zou doen toenemen.

Ook zou een CO 2 -belasting ten koste kunnen gaan van tienduizenden banen in de industrie en bij verwante bedrijven. “In het slechtste geval storten dat soort belastingen onze fabrieken direct in de rode cijfers”, aldus de ondernemingsraden.

Lees ook: De voor- en nadelen van een CO2-heffing

Initiatief GroenLinks

De brief is geschreven uit naam van “de werknemers in de industrie” en is gericht aan politiek Den Haag en provinciale lijsttrekkers. De ondertekenaars roepen politici op zich niet te laten leiden door “de emotie of de waan van de dag”.

Mede wegens plannen van GroenLinks is de CO 2 -belasting opnieuw een onderwerp op de politieke agenda. Deze partij lanceerde in januari een initiatiefwet voor een dergelijke heffing voor het bedrijfsleven.

Investeringsklimaat

De raden benadrukken in de brief ook de belangen die Den Haag zelf heeft in de kwestie. Een CO 2 -heffing zou de “reputatie van Nederland als veilige en voorspelbare investeringsplek bij buitenlandse aandeelhouders” kunnen aantasten. Ook zeggen de bedrijven de steun van de politiek nodig te hebben om “koploper te blijven” en verder te verduurzamen.

De brief is ondertekend door de ondernemingsraden van Esso/ExxonMobil, Tata Steel Nederland, Zeeland Refinery, Dow Benelux, OCI Nitrogen, BP Raffinaderij Rotterdam BV, Yara Sluiskil, Sabic Limburg, Trinseo Netherlands BV, Indorama Ventures Europe, Gunvor Petroleum Rotterdam BV, Air Products Nederland BV, Shell Raffinaderij Pernis, Shell Chemie Moerdijk, Kemira Rotterdam BV, Lyondellbasell en Nouryon.

Correctie (7 maart 2019): Boven een eerdere versie van dit artikel stond de kop ‘Industriebedrijven wijzen CO2-heffing af: wij zijn geen grote vervuilers’. Het gaat om een oproep van de ondernemingsraden van deze bedrijven, niet van de bedrijven zelf.