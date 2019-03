‘Ik heb veel vriendschappen overgehouden aan Twitter’

Als Samuel Gerrets aan zijn Twittervolgers een vraag over hun leven stelt, weet hij dat het een lange avond kan worden. „Wat kun jij maar moeilijk geloven over jezelf?” vroeg hij onlangs . De tweet kreeg bijna tweehonderd reacties, vaak met openhartige antwoorden. Publicist Gerrets (onder meer Lazarus en het Nederlands Dagblad ) verbaast zich ook wel over het volume, openbaar en via DM’s (privéberichten). „Wat mensen opvalt is dat ik ook doorvraag. Het past bij hoe ik ben, ik vind het leuk om te ontdekken hoe mensen nadenken over het leven. Soms kun je iemand helpen, soms niet. Je moet ook geen therapeut worden. Het heeft wel raakvlakken met wat ik eerder deed als jongerenwerker voor een kerk. Dat je een soort zielzorger bent en mensen de kans geeft om hun verhaal te vertellen, zonder oordeel.”

Samuel Gerrets (37)

Kijken Over The Garden Wall. Animatieserie met een duister randje. Het raakt aan volwassen thema’s, zonder dat het gericht is op volwassenen. Luisteren Tegen de Keer van Laurens Collée. En de muziek van Julien Baker. Zij is gay en heeft een christelijke achtergrond en schrijft daarover. Je merkt dat er een gedeelde taal is. Lezen Black Leopard, Red Wolf van Marlon James. Bij fantasy merk je vaak een wit, middeleeuws perspectief. Hij kiest voor een Afrikaanse mythologie. Liken Broeder Dieleman, tevens een luistertip. Verhalen van de Zeeuwse folklore.

Bij nieuwe Netflix-series voelt hij wel al snel de druk om het meteen te kijken, zegt Gerrets: „De rust van oudere series ben ik gaan waarderen. Ik kijk bijvoorbeeld Star Trek: The Next Generation .” Op de middelbare school begon een liefde voor comics: „Dan haalde ik bij de sigarenwinkel X-Mannen . Dat zie je wel terug in mijn verdere mediadieet, ik volg de verfilmingen van dingen als Umbrella Academy . Voor de nerd is het natuurlijk belangrijk dat het een beetje klopt. Ik zit ook in appgroepjes met andere geeks waar we over comics en Star Trek praten.”

Over zijn christelijke geloof deelt hij ook dingen. „Wanneer geloof zich begeeft in de publieke sfeer lijkt het vaak alsof er een verhaal verkocht moet worden. Dat schrikt af en daar blijf ik van weg. Wat me drijft proef je wel aan hoe ik ben online, maar dat doe ik niet met het idee dat ik mensen ga vertellen hoe het zit.”

Gerrets woont in Delfgauw met zijn vrouw en twee jonge kinderen. Aan Twitter heeft hij veel vriendschappen overgehouden, vaak mensen die niet in zijn offline bubbel zaten. „Na de geboorte is er in de kerk een moment waarop je het kind voorstelt tijdens een dienst. Ik heb toen mensen van Twitter uitgenodigd. Ze zien dan iets wat ze normaal gesproken niet zien. Een mooi ceremonieel moment en niemand had het idee dat ik iemand ging bekeren. De meeste geloofshuizen zeggen dat je op ieder moment kunt binnenlopen, maar dat doe je niet zo snel als je die achtergrond niet hebt.”

Nerdy dingen

„Door Twitter ben ik ook het werk van andere creatievelingen gaan waarderen. Mooi om te volgen hoe iemand een boek schrijft. Laurens Collée maakte een plaat die ik te gek vindt. Hij heeft er lang over nagedacht en je voelt dan zo veel trots als het uitkomt.” Met zijn vrouw kijkt hij programma’s als Wie is de Mol? , ‘nerdy’ dingen consumeert hij alleen.

NRC Kijktips Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Inschrijven

Op andere sociale media is hij minder actief, al kan hij het visuele aspect van Instagram waarderen. „Op Instagram ben ik een onwijze dad account.” Die account, met veel foto’s van zijn kinderen, schermt hij wel af. „De een deelt het met iedereen, de ander met een beperkt publiek. Er zijn veel stukken geschreven over het online verleden waar je je kinderen mee opzadelt. Worden ze daar later boos over? Is het ethisch verantwoord?” Vragen waar hij zelf ook nog geen antwoord op heeft. Zoals ook weleens met de vragen die hij zijn volgers stelt. „Soms zeggen mensen: wat is eigenlijk jouw antwoord? En dan heb ik nog niet eens de tijd genomen om er zelf over na te denken.”