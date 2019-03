Huawei klaagt Amerikaanse overheid aan

Het Chinese telecombedrijf Huawei heeft de Amerikaanse overheid donderdag aangeklaagd, meldt persbureau Reuters. Volgens Huawei hadden de VS grote Amerikaanse providers niet mogen verbieden de apparatuur van het merk te gebruiken. De VS vrezen dat Huawei-apparatuur door de Chinese overheid wordt gebruikt om te spioneren bij Amerikaanse bedrijven en overheden.

In een verklaring schrijft Huawei-topman Guo Ping dat “het Amerikaanse Congres geen enkel bewijs heeft om de restricties tegen Huawei-producten te rechtvaardigen”. Ook stelt de Chinees dat het verbod Huawei belet om “mee te dingen in eerlijke concurrentie”. Hij waarschuwt dat Amerikaanse burgers hier ook de dupe van kunnen worden. Huawei heeft echter slechts een klein deel van de Amerikaanse markt in handen.

De kans bestaat dat de zaak van Huawei afgewezen zal worden door de Amerikaanse rechter. In het verleden is gebleken dat rechters beslissingen met betrekking tot de nationale veiligheid niet zomaar in twijfel trekken. Toen het Russische cyberbedrijf Kaspersky in 2018 een vergelijkbare rechtszaak startte, werd de zaak bijvoorbeeld ook afgewezen.

Meng Wanzhou

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom Huawei. De VS hebben rechtszaken lopen tegen het bedrijf en de in december gearresteerde topvrouw Meng Wanzhou. Zij worden onder meer verdacht van bankfraude en diefstal van technologie. Huawei-werknemers zouden volgens de Amerikaanse justitie bijvoorbeeld bonussen ontvangen als zij technologie van concurrenten wisten te ontfutselen.

Meng zelf wordt er onder meer van verdacht de Amerikaanse sancties tegen Iran te hebben omzeild. Huawei zou via een lege vennootschap producten hebben verkocht aan dit land. Huawei en Meng ontkennen alle beschuldigingen.