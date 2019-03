Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Vught

Uit de gevangenis in Vught is donderdagmiddag een gedetineerde ontsnapt. De politie is naar de man op zoek. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdagavond op Twitter. De man zat in voorarrest maar waar hij van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.

De gedetineerde zat in het huis van bewaring en niet in de extra beveiligde inrichting in Vught.

DJI_detentie Dienst Justitiële Inrichtingen Vanmiddag is een gedetineerde ontvlucht uit het Huis van Bewaring in de PI in Vught. De politie is direct gealarmeerd en is de opsporing gestart. De ontvluchte gedetineerde is daarbij in verschillende opsporingssystemen geregistreerd. 7 maart 2019 @ 19:42 Volgen

Volgens Omroep Brabant zag de bewakingsdienst van het huis van bewaring in Vught op camerabeelden dat de voortvluchtige rond 14.00 uur op de parkeerplaats aan de buitenkant van het gebouw liep. Hoe de man kon ontsnappen is onduidelijk.

Vluchtpogingen Vught

In de afgelopen jaren hebben vaker gedetineerden in Vught geprobeerd om te ontsnappen. In 2014 verstopte een man zich in een tuinhuisje op het terrein van de gevangenis. Hij werd na een paar uur gevonden. In 2010 ontsnapte een man door simpelweg tussen de bezoekers naar buiten te lopen. Hij werd twee weken later opgepakt in België.