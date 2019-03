Facebook wil desinformatie over vaccinaties tegengaan

Facebook wil groepen die onjuiste informatie over vaccinaties verspreiden, tegengaan. Het sociale mediaplatform heeft hiertoe donderdag verschillende maatregelen aangekondigd.

Facebookgroepen die verkeerde informatie over vaccinaties verstrekken, zullen niet langer in de suggesties verschijnen. Dit betekent waarschijnlijk dat als men “vaccinaties” of een aanverwante term in de witte zoekbalk typt, deze groepen niet langer opduiken. Het blijft waarschijnlijk wel mogelijk de groepen met de precieze naam of het webadres te bezoeken.

Advertenties met onjuiste voorlichting over vaccinaties zijn ook niet langer toegestaan. Ook op Instagram, tevens in handen van Facebook, zullen posts met een dergelijke inhoud niet meer opduiken op de explore-pagina of bij het zoeken naar hashtags. Wanneer de aanpassingen precies worden ingevoerd is nog niet bekend.

Wereldgezondheidsorganisatie

De webgigant laat zich bij het beoordelen van de juistheid van de informatie over vaccinaties adviseren door de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Naast de aangekondigde maatregelen zegt Facebook ook nog te zoeken naar een manier om aanvullend educatieve informatie over vaccinaties te laten verschijnen bij posts met nepinformatie. Facebook maakt hier later meer over bekend.

Anti-vaxxers

Sinds een aantal jaar daalt in Nederland het aantal kinderen dat is gevaccineerd. Volgens kinder- en jeugdartsen komt dit door de berichten die ouders over vaccinaties lezen op sociale media. De verhalen van ‘anti-vaxxers’ brengen de ouders aan het twijfelen over de mogelijke schadelijkheid van vaccins tegen infectieziekten.

Na een reeks privacy- en nepnieuwsschandalen, denk aan het Cambridge Analytica en de politieke advertenties tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, heeft Facebook de afgelopen tijd beterschap beloofd. Het optreden tegen nepinformatie over vaccinaties ligt op één lijn met dit voornemen.

