EU-landen zetten Saoedi-Arabië niet op zwarte lijst

Nederland en andere EU-landen weigeren Saoedi-Arabië aan te wijzen als land dat extra gecontroleerd moet worden om financiering van terrorisme te voorkomen. Onder zware Saoedische en Amerikaanse druk verwierpen de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken donderdag een zwarte lijst van de Europese Commissie waarop ook de naam van de economische en militaire zwaargewicht uit het Midden-Oosten prijkt.

Na de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs kreeg de Commissie van de lidstaten het mandaat een lijst op te stellen met landen waarmee financiële transacties door banken strenger moeten worden gecontroleerd om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. In overeenstemming met het Europees Parlement werden daarop 23 landen en gebieden opgenomen, waaronder Saoedi-Arabië en onderdelen van de Verenigde Staten zoals Guam en Puerto Rico.

Dat viel slecht in Riad en Washington. In een brief aan EU-leiders schreef de Saoedische koning Salman dat de lijst de handel met de EU bedreigt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU beklaagde zich over de „dogmatische houding” van de Commissie.

Als reden voor hun weigering stelden de ministers donderdag dat de zwarte lijst niet op een transparante wijze tot stand is gekomen en dat de betrokken landen onvoldoende zijn geraadpleegd. De verantwoordelijke eurocommissaris Vera Jourová reageerde eerder deze week in het Europees Parlement geprikkeld. „Ik wil er graag even aan herinneren dat deze regels er zijn gekomen na de aanslag op de Bataclan, waarbij tientallen onschuldige jongeren om het leven zijn gekomen”, zei ze. In een officiële reactie schrijft Jourová donderdag „teleurgesteld” te zijn. De landen op de lijst zijn volgens Brussel wel gehoord over de maatregelen die ze nemen.

Geld voor terroristen

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, nauw betrokken bij de totstandkoming van de plannen, zegt verbaasd te zijn dat Nederland de zwarte lijst verwerpt. „We weten toch allemaal dat er individuen in Saoedi-Arabië zijn die met geld smijten voor terrorisme. Breng het maar wat beter onder controle. Dan kan je over drie maanden misschien van de lijst”, zegt Sargentini. Volgens de Europarlementariër laten de EU-landen zich leiden door economische belangen. Financieel deskundige Johan Langerock van hulporganisatie Oxfam Novib stelt dat vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk er bij de andere EU-landen op hebben aangedrongen de lijst te verwerpen. Beide landen zijn belangrijke wapenleveranciers aan Saoedi-Arabië, dat in een landslepende oorlog in Jemen is verwikkeld.

De namens Nederland in Brussel aanwezige minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Zijn woordvoerder ontkende aanvankelijk dat de zwarte lijst op de agenda stond en was later niet meer bereikbaar. Volgens de woordvoerder van minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft de Saoedische druk geen enkele rol gespeeld. „Het gaat ons puur om het proces. De lijst is onvoldoende transparant tot stand gekomen”, aldus de woordvoerder.